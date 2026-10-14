В поселке Гауя Адажского края жители обеспокоены массовой гибелью лис. Местная жительница обнаружила мертвое животное в нескольких метрах от своего дома, а затем встретила еще одну лису, которая шаталась и сильно пускала слюни. По ее словам, в окрестностях уже нашли более 20 погибших животных.
Продовольственно-ветеринарная служба Латвии ранее подтвердила случаи чумы плотоядных среди лис в этом крае. Однако в социальных сетях разгорелся спор: одни опасаются за своих питомцев, другие подозревают, что животных намеренно травят.
Тревожное сообщение появилось в Facebook-группе «Рижский клуб собачников». Его автор рассказала о ситуации в поселке Гауя, расположенном неподалеку от Царникавы.
По словам женщины, ранее в Адажском крае уже распространялось предупреждение о вспышке чумы плотоядных среди лис. Однако вскоре она сама столкнулась с последствиями происходящего.
«В воскресенье обнаруживаю дохлую лису в нескольких метрах от своей калитки в лес. Не буду рассказывать, чего мне стоило дозвониться до ответственных служб, чтобы ее забрали. Воскресенье», — написала местная жительница.
По ее словам, приехавшая за погибшим животным сотрудница сообщила, что в этом районе уже обнаружено более 20 мертвых лис.
«Не хочу даже думать, сколько их в зарослях, кустах и там, где их никто не видит! Это поселок Гауя, если что», — добавила женщина.
Но еще больше ее встревожила следующая встреча с диким животным.
«Вчера видела еще одну лису — слюни до земли, идет, шатается», — рассказала она.
Жительница отметила, что практически у всех ее соседей есть домашние животные — собаки или кошки, поэтому происходящее вызывает серьезное беспокойство.
Особенно женщину возмутили комментарии людей, которые не воспринимают предупреждения всерьез и считают сообщения о заболевании преувеличением или попыткой ветеринаров заработать на прививках.
«Я в ужасе от человеческой беспечности! И паникеры вы все, и афера очередная с вымогательством денег от ветеринаров, у которых прививки залежались, и глупости это все... Просто волосы дыбом от глупости человеческой! Берегите своих животных, воздержитесь от прогулок по лесу в этом районе!» — призвала она.
«В лес уже не хожу»: владельцы собак обеспокоены
Публикация вызвала оживленное обсуждение. Многие жители поблагодарили автора за предупреждение и рассказали, что уже изменили привычные маршруты прогулок.
«Спасибо за информацию. Живу в Царникаве, даже в лес уже не хожу с собакой после первой новости, а тут теперь вижу, что паника не просто так», — написала одна из участниц обсуждения.
Другие признались, что регулярно гуляют с домашними животными именно в этом районе.
«А я как раз с собакой там гуляю часто... Дачу снял. Она лис все время ищет. Совсем рядом живем», — рассказал один из пользователей.
Еще один комментатор сообщил, что в Олайнском крае ситуация с лисами пока спокойная, однако, по его словам, там возникли проблемы с лептоспирозом. Официальных данных в подтверждение этого сообщения пользователь не привел.
«Их просто травят?»: в социальных сетях спорят о причинах гибели
Несмотря на официальные сообщения о заболевании, часть пользователей сомневается, что именно чума плотоядных стала причиной гибели всех обнаруженных животных.
«Есть подозрения, что их просто травят», — предположила одна из участниц обсуждения.
«Чума и слюни — как по мне, это немного разное. Травят, наверное», — написала другая.
Некоторые комментаторы высказали предположение, что лисы могут погибать от рук живодеров или браконьеров. Однако никаких доказательств подобных действий представлено не было.
Прозвучала и другая версия — голод и истощение.
«А то, что лисы дохнут от голода, никто не думал?» — поинтересовалась одна из пользовательниц.
«Если бы лисы хорошо ели, то они реже болели. Видела недавно несколько тощих как палки», — рассказала другая.
Между тем повышенное слюноотделение, шаткая походка и необычное поведение сами по себе не позволяют определить причину заболевания. Подобные симптомы могут наблюдаться при различных болезнях и отравлениях, поэтому для установления диагноза необходимы лабораторные исследования.
Чуму плотоядных у лис действительно обнаружили
Опасения жителей имеют официальное основание.
Еще 23 сентября Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) сообщила, что у лис в Адажском крае лабораторно подтверждена чума плотоядных. Кроме того, у обследованных животных был обнаружен возбудитель листериоза.
Первоначально необычное поведение животных вызвало подозрения на бешенство. Однако проведенные лабораторные исследования бешенство у обследованных лис не подтвердили.
Чума плотоядных — опасная вирусная инфекция, поражающая собак и некоторых диких хищников, в том числе лис.
У заболевших животных могут наблюдаться высокая температура, выделения из носа и глаз, нарушения пищеварения, затрудненное дыхание, судороги, потеря координации и изменения поведения.
В тяжелых случаях болезнь приводит к гибели животного.
Для человека вирус чумы плотоядных не представляет опасности, однако он может передаваться восприимчивым домашним животным, прежде всего собакам.
Особенно уязвимы щенки и непривитые собаки.
При этом чуму плотоядных не следует путать с бешенством — это совершенно разные заболевания.
«А чего опасаться, если животные привиты?»
Еще одной темой обсуждения стала вакцинация домашних питомцев.
«А чего опасного, если у домашних животных сделаны прививки, даже если эта форма на них и распространяется?» — поинтересовалась одна из участниц дискуссии.
Другие пользователи также призвали не поддаваться панике, а своевременно вакцинировать собак.
«Сделайте своим животным прививки. В ЕС хорошие прививки от чумы. И оставьте дикую природу в покое», — написал один из комментаторов.
Вакцинация действительно является основным способом профилактики чумы плотоядных у собак. Однако даже привитым питомцам следует избегать контактов с больными дикими животными и их останками.
Важно также учитывать, что прививка против бешенства сама по себе не защищает от чумы плотоядных. Владельцам собак необходимо проверить, входит ли защита от этого заболевания в действующую схему вакцинации их питомца.
«Животные мучаются, а люди только за своих переживают»
В обсуждении прозвучала и другая точка зрения: некоторые пользователи напомнили, что происходящее представляет трагедию не только для владельцев домашних животных, но и для самих диких обитателей леса.
«Животные мучаются, а люди только за своих переживают», — написала одна из участниц обсуждения.
Другие комментаторы выразили обеспокоенность общим состоянием природы и возможными проблемами в экосистеме.
Однако специалисты предупреждают: пытаться самостоятельно ловить, лечить или кормить дикое животное с признаками тяжелого заболевания опасно. В такой ситуации необходимо обратиться к ответственным службам.
Что делать владельцам собак и кошек
Продовольственно-ветеринарная служба рекомендует владельцам собак убедиться, что их питомцы своевременно вакцинированы против чумы плотоядных.
Во время прогулок в районах, где обнаружены больные лисы, собак следует держать на поводке и не допускать их контакта с дикими животными, трупами животных и возможными источниками заражения.
Если собака контактировала с подозрительным животным или у нее появились признаки недомогания, необходимо обратиться к ветеринару.
При обнаружении мертвой лисы либо дикого животного с необычным поведением следует сообщить об этом муниципальной полиции. Прикасаться к животному или пытаться самостоятельно его перемещать не нужно.
Что касается кошек, вирус чумы плотоядных не считается для домашних кошек типичной угрозой, однако свободно гуляющих питомцев также желательно оградить от контактов с больными и погибшими дикими животными.
Пока точное число погибших лис в окрестностях поселка Гауя официально не подтверждено. Сообщение о более чем 20 обнаруженных животных основано на рассказе местной жительницы. Но сам факт выявления чумы плотоядных в Адажском крае подтвержден ветеринарной службой. Поэтому предупреждение об осторожности во время прогулок с собаками имеет вполне реальные основания.
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