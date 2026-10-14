В поселке Гауя Адажского края жители обеспокоены массовой гибелью лис. Местная жительница обнаружила мертвое животное в нескольких метрах от своего дома, а затем встретила еще одну лису, которая шаталась и сильно пускала слюни. По ее словам, в окрестностях уже нашли более 20 погибших животных.

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии ранее подтвердила случаи чумы плотоядных среди лис в этом крае. Однако в социальных сетях разгорелся спор: одни опасаются за своих питомцев, другие подозревают, что животных намеренно травят.

Тревожное сообщение появилось в Facebook-группе «Рижский клуб собачников». Его автор рассказала о ситуации в поселке Гауя, расположенном неподалеку от Царникавы.

По словам женщины, ранее в Адажском крае уже распространялось предупреждение о вспышке чумы плотоядных среди лис. Однако вскоре она сама столкнулась с последствиями происходящего.

«В воскресенье обнаруживаю дохлую лису в нескольких метрах от своей калитки в лес. Не буду рассказывать, чего мне стоило дозвониться до ответственных служб, чтобы ее забрали. Воскресенье», — написала местная жительница.

По ее словам, приехавшая за погибшим животным сотрудница сообщила, что в этом районе уже обнаружено более 20 мертвых лис.

«Не хочу даже думать, сколько их в зарослях, кустах и там, где их никто не видит! Это поселок Гауя, если что», — добавила женщина.

Но еще больше ее встревожила следующая встреча с диким животным.

«Вчера видела еще одну лису — слюни до земли, идет, шатается», — рассказала она.

Жительница отметила, что практически у всех ее соседей есть домашние животные — собаки или кошки, поэтому происходящее вызывает серьезное беспокойство.

Особенно женщину возмутили комментарии людей, которые не воспринимают предупреждения всерьез и считают сообщения о заболевании преувеличением или попыткой ветеринаров заработать на прививках.

«Я в ужасе от человеческой беспечности! И паникеры вы все, и афера очередная с вымогательством денег от ветеринаров, у которых прививки залежались, и глупости это все... Просто волосы дыбом от глупости человеческой! Берегите своих животных, воздержитесь от прогулок по лесу в этом районе!» — призвала она.

«В лес уже не хожу»: владельцы собак обеспокоены

Публикация вызвала оживленное обсуждение. Многие жители поблагодарили автора за предупреждение и рассказали, что уже изменили привычные маршруты прогулок.

«Спасибо за информацию. Живу в Царникаве, даже в лес уже не хожу с собакой после первой новости, а тут теперь вижу, что паника не просто так», — написала одна из участниц обсуждения.

Другие признались, что регулярно гуляют с домашними животными именно в этом районе.

«А я как раз с собакой там гуляю часто... Дачу снял. Она лис все время ищет. Совсем рядом живем», — рассказал один из пользователей.

Еще один комментатор сообщил, что в Олайнском крае ситуация с лисами пока спокойная, однако, по его словам, там возникли проблемы с лептоспирозом. Официальных данных в подтверждение этого сообщения пользователь не привел.

«Их просто травят?»: в социальных сетях спорят о причинах гибели

Несмотря на официальные сообщения о заболевании, часть пользователей сомневается, что именно чума плотоядных стала причиной гибели всех обнаруженных животных.

«Есть подозрения, что их просто травят», — предположила одна из участниц обсуждения.

«Чума и слюни — как по мне, это немного разное. Травят, наверное», — написала другая.

Некоторые комментаторы высказали предположение, что лисы могут погибать от рук живодеров или браконьеров. Однако никаких доказательств подобных действий представлено не было.

Прозвучала и другая версия — голод и истощение.

«А то, что лисы дохнут от голода, никто не думал?» — поинтересовалась одна из пользовательниц.

«Если бы лисы хорошо ели, то они реже болели. Видела недавно несколько тощих как палки», — рассказала другая.

Между тем повышенное слюноотделение, шаткая походка и необычное поведение сами по себе не позволяют определить причину заболевания. Подобные симптомы могут наблюдаться при различных болезнях и отравлениях, поэтому для установления диагноза необходимы лабораторные исследования.

Чуму плотоядных у лис действительно обнаружили

Опасения жителей имеют официальное основание.

Еще 23 сентября Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) сообщила, что у лис в Адажском крае лабораторно подтверждена чума плотоядных. Кроме того, у обследованных животных был обнаружен возбудитель листериоза.

Первоначально необычное поведение животных вызвало подозрения на бешенство. Однако проведенные лабораторные исследования бешенство у обследованных лис не подтвердили.

Чума плотоядных — опасная вирусная инфекция, поражающая собак и некоторых диких хищников, в том числе лис.

У заболевших животных могут наблюдаться высокая температура, выделения из носа и глаз, нарушения пищеварения, затрудненное дыхание, судороги, потеря координации и изменения поведения.

В тяжелых случаях болезнь приводит к гибели животного.

Для человека вирус чумы плотоядных не представляет опасности, однако он может передаваться восприимчивым домашним животным, прежде всего собакам.

Особенно уязвимы щенки и непривитые собаки.

При этом чуму плотоядных не следует путать с бешенством — это совершенно разные заболевания.

«А чего опасаться, если животные привиты?»

Еще одной темой обсуждения стала вакцинация домашних питомцев.

«А чего опасного, если у домашних животных сделаны прививки, даже если эта форма на них и распространяется?» — поинтересовалась одна из участниц дискуссии.

Другие пользователи также призвали не поддаваться панике, а своевременно вакцинировать собак.

«Сделайте своим животным прививки. В ЕС хорошие прививки от чумы. И оставьте дикую природу в покое», — написал один из комментаторов.

Вакцинация действительно является основным способом профилактики чумы плотоядных у собак. Однако даже привитым питомцам следует избегать контактов с больными дикими животными и их останками.

Важно также учитывать, что прививка против бешенства сама по себе не защищает от чумы плотоядных. Владельцам собак необходимо проверить, входит ли защита от этого заболевания в действующую схему вакцинации их питомца.

«Животные мучаются, а люди только за своих переживают»

В обсуждении прозвучала и другая точка зрения: некоторые пользователи напомнили, что происходящее представляет трагедию не только для владельцев домашних животных, но и для самих диких обитателей леса.

«Животные мучаются, а люди только за своих переживают», — написала одна из участниц обсуждения.

Другие комментаторы выразили обеспокоенность общим состоянием природы и возможными проблемами в экосистеме.

Однако специалисты предупреждают: пытаться самостоятельно ловить, лечить или кормить дикое животное с признаками тяжелого заболевания опасно. В такой ситуации необходимо обратиться к ответственным службам.

Что делать владельцам собак и кошек

Продовольственно-ветеринарная служба рекомендует владельцам собак убедиться, что их питомцы своевременно вакцинированы против чумы плотоядных.

Во время прогулок в районах, где обнаружены больные лисы, собак следует держать на поводке и не допускать их контакта с дикими животными, трупами животных и возможными источниками заражения.

Если собака контактировала с подозрительным животным или у нее появились признаки недомогания, необходимо обратиться к ветеринару.

При обнаружении мертвой лисы либо дикого животного с необычным поведением следует сообщить об этом муниципальной полиции. Прикасаться к животному или пытаться самостоятельно его перемещать не нужно.

Что касается кошек, вирус чумы плотоядных не считается для домашних кошек типичной угрозой, однако свободно гуляющих питомцев также желательно оградить от контактов с больными и погибшими дикими животными.

Пока точное число погибших лис в окрестностях поселка Гауя официально не подтверждено. Сообщение о более чем 20 обнаруженных животных основано на рассказе местной жительницы. Но сам факт выявления чумы плотоядных в Адажском крае подтвержден ветеринарной службой. Поэтому предупреждение об осторожности во время прогулок с собаками имеет вполне реальные основания.