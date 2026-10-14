Мы годами жили в заблуждении. Были уверены, что куры набирают вес, поедая зерно, попивая воду и проводя несколько недель на ферме. Оказывается, это устаревший подход, предполагающий расточительное выделение углекислого газа. Быстрее всего курица набирает вес тогда, когда ее жизнь уже закончилась, пишет Раймондс Криевиньш на Pietiek.com.

Живой курице необходимы корм, электричество, вентиляция, отопление, вода и утилизация помета. К тому же она еще потребляет кислород и выделяет CO₂. Настоящая катастрофа для баланса зеленой экономики! А вот забитой курице больше ничего не нужно.

Она не ест, не бегает и не требует зарплаты. Нужно лишь найти к ней правильный подход. Сначала тушку хорошенько массируют. Затем знакомят с особым маринадом, в котором наряду со специями могут присутствовать соль, вода и вещества, помогающие удерживать влагу. С помощью соответствующей технологии маринад вводят в мясо, после чего курицу коптят. И тут начинается экономическое чудо!

Курица, которая при жизни весила всего один килограмм, после соответствующей обработки и копчения в теоретической рекламной акции может превратиться в историю успеха весом 1,6 килограмма.

Разумеется, эти цифры — сатирические, а не утверждение о продукции какого-либо конкретного производителя. В реальном производстве результат зависит от технологии, и при копчении мясо может также терять воду.

Но только представьте, какие перспективы открываются перед зеленым будущим Европы!

В Брюсселе срочно созывают рабочую группу. Разрабатывается директива о полноценном использовании потенциала экономики замкнутого цикла в отношении забитых бройлеров.

Экспертная группа Европейской комиссии приходит к выводу: если курицу невозможно вырастить быстрее, необходимо повысить ее эффективность после забоя.

Основные принципы новой политики просты:

Живая курица должна сокращать свой углеродный след.

Маринад должен увеличивать добавленную стоимость.

Коптильня должна обеспечивать устойчивую трансформацию веса.

Акционная цена должна быть настолько привлекательной, чтобы покупатель не задавал лишних вопросов.

Вводится новый показатель устойчивости — количество CO₂ на килограмм проданной курицы. Чем больше весит продукт, тем лучше выглядит статистика выбросов в расчете на один килограмм.

По крайней мере, до тех пор, пока кто-нибудь не начнет подсчитывать, сколько в этом килограмме собственно мяса, а сколько — добавленных ингредиентов.

Но подобные вопросы признаются недостаточно конструктивными. Они способны подорвать доверие общества к европейской зеленой трансформации.

На магазинных полках тоже появляется новая терминология.

Теперь это не просто копченая курица. Это климатически нейтральная единица белкового оборота с оптимизированным удержанием влаги.

Цена? Акционная!

И покупатель счастлив. Ведь он купил больше килограммов за меньшие деньги. Разве килограммы — это не килограммы?

Оруэлл, наверное, улыбнулся бы. В его мире правда зависела от того, кто контролирует язык. В нашем мире она все чаще зависит от того, кто контролирует этикетку, рекламу и отчетную таблицу.

Двоемыслие в продуктовом отделе: мы покупаем мясо, но платим и за то, что в него добавили.

Мы говорим о здоровом образе жизни, но далеко не всегда внимательно читаем, что именно кладем себе на стол.

Мы боремся за каждый грамм CO₂, однако предпочитаем не обсуждать, каким образом формируется вес продукта.

А если кто-нибудь все-таки спросит, почему забитая курица становится тяжелее, ответ уже готов.

Это европейская зеленая политика — даже после смерти у тебя остается возможность расти.

Остается лишь надеяться, что однажды на этикетке такими же крупными буквами, как акционная цена, будет написано то, что покупатель действительно хочет знать: сколько стоит мясо, сколько — добавленные ингредиенты, а сколько — красиво упакованное зеленое чудо.