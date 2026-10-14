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Давайте построим хорошее государство, и тогда даже русский будет защищать эту землю - мнение 16 2903

Наша Латвия
Дата публикации: 14.10.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: памятник Свободы
ФОТО: LETA

«Создадим хорошее государство, и даже русский будет защищать эту землю! Так и будет!» — в программе TV24 «Nedēļa. Post Scriptum» журналист и телеведущий TV24 Армандс Пуче призвал задуматься об отношении государства к обществу, предпринимателям и их значении для благосостояния общества.

«Если мы сейчас будем распускать сопли, то и они поймут: ну что нам там много… Мы подождём в стороне, когда придут какие-то другие… Нет, нужно сделать так, чтобы у него [русскоязычного] было ощущение, что он здесь тоже процветает, развивается, строит свои истории, семьи», — сказал Пуче.

Он подчеркнул, что предпринимательская среда также тесно связана с тем, насколько государство способно обеспечить обществу необходимые услуги и благосостояние.

«И какова предпосылка для этого? Это отношение государства к предпринимателю, которое называется налоги или бюджет; социальный котёл благосостояния, откуда врачи и учителя получают деньги».

Если есть предпринимательство, если есть люди, которые бросают деньги в тот большой котёл, тогда государство должно делать абсолютно всё, чтобы это происходило. «Это культ предпринимательства, начиная с малого и большого», — заявил Пуче.

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#налоги #интервью #предпринимательство #развитие #общество #благосостояние #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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