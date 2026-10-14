В преддверии осенних школьных каникул, когда многие семьи из Латвии отправляются в зарубежные поездки, Латвийский центр цифрового здоровья (ЛЦЦЗ) напомнил, в каких странах Европейского союза можно приобрести лекарства по электронному рецепту, выписанному латвийским врачом. Оказывается, такая возможность есть далеко не везде, а для некоторых препаратов действуют ограничения.

Латвия участвует в европейской системе трансграничного обмена электронными медицинскими данными. Благодаря этому жители страны могут покупать назначенные им лекарства в аптеках ряда государств ЕС без необходимости получать новый рецепт у местного врача.

Однако перед поездкой стоит выяснить, действует ли такая система в стране назначения и какие условия необходимо соблюдать.

В каких странах действуют латвийские электронные рецепты

В настоящее время лекарства по электронным рецептам, выписанным в Латвии, можно приобрести в следующих странах:

Чехия;

Эстония;

Греция;

Хорватия;

Кипр;

Литва;

Польша;

Финляндия;

Испания — только в отдельных регионах.

Таким образом, возможность воспользоваться латвийским электронным рецептом действует в девяти государствах ЕС, но в Испании охватывает не всю территорию страны.

В свою очередь, жители перечисленных государств могут приобретать лекарства по своим электронным рецептам в латвийских аптеках.

Актуальную информацию о регионах Испании, где действует система, можно найти на сайте Министерства здравоохранения Испании.

Что нужно предъявить в аптеке за границей

Если во время путешествия возникла необходимость купить назначенное лекарство, следует обратиться в аптеку и сообщить фармацевту, что вы являетесь жителем Латвии и хотите воспользоваться латвийским электронным рецептом.

Для подтверждения личности необходимо предъявить паспорт или удостоверение личности eID.

Фармацевт сможет получить сведения о рецепте через систему трансграничного обмена медицинскими данными, если соответствующая услуга поддерживается в стране и аптеке.

При этом важно учитывать, что не все государства разрешают частичный отпуск лекарств по электронным рецептам.

В странах, где такая возможность предусмотрена, пациент может получить только часть назначенного количества препарата. Оставшиеся лекарства впоследствии можно будет приобрести в Латвии по тому же рецепту.

В системе будет отражено, выдано лекарство полностью или частично.

Какие лекарства нельзя купить по латвийскому электронному рецепту

Даже в странах, подключенных к системе, существуют ограничения.

За границей нельзя приобрести по латвийскому электронному рецепту:

препараты, содержащие наркотические или психотропные вещества;

лекарства, указанные в рецепте в свободной текстовой форме, например препараты индивидуального изготовления;

незарегистрированные лекарственные средства;

препараты по латвийским электронным рецептам, оформленным с указанием действующего вещества.

Последнее ограничение особенно важно учитывать людям, которые постоянно принимают лекарства. Не каждый электронный рецепт, действительный в Латвии, автоматически подходит для использования за границей.

Поэтому перед отъездом желательно проверить у врача или фармацевта, можно ли будет приобрести конкретный препарат в стране назначения.

Что делать, если лекарство в Латвии компенсирует государство

Отдельные правила действуют для медикаментов, стоимость которых полностью или частично покрывается из государственного бюджета Латвии.

Если пациент покупает такое лекарство в другой стране ЕС, первоначально ему придется оплатить покупку самостоятельно.

После возвращения в Латвию можно обратиться в Национальную службу здравоохранения (NVD) с заявлением о возмещении расходов.

Компенсация осуществляется в соответствии с действующими в Латвии правилами возмещения стоимости лекарственных средств.

Это означает, что рассчитывать на автоматическое получение лекарства за границей по латвийской льготной цене нельзя.

Можно ли купить лекарства по рецепту ребенка или родственника

В некоторых странах ЕС допускается получение лекарств по электронному рецепту другим человеком, действующим от имени пациента.

Например, это может быть родитель несовершеннолетнего ребенка, опекун или лицо, которому пациент предоставил соответствующие полномочия через латвийскую систему E-veselība.

Однако такая возможность предусмотрена не во всех государствах.

Если местные правила разрешают получение лекарства представителем пациента, потребуется предоставить данные как самого пациента, так и уполномоченного лица.

Поэтому перед поездкой с детьми или пожилыми родственниками стоит заранее уточнить порядок получения лекарств в конкретной стране.

В каких странах врачи могут увидеть медицинские данные пациента из Латвии

Помимо электронных рецептов, Латвия участвует в международном обмене основными медицинскими данными пациентов.

Это особенно важно, если человек во время путешествия неожиданно заболеет, получит травму или окажется в больнице.

В рамках системы медицинские работники могут получить доступ к определенным сведениям из E-veselība, в частности к зарегистрированным диагнозам и информации о хирургических вмешательствах за последние шесть месяцев.

В трансграничном обмене основными медицинскими данными участвуют:

Чехия;

Эстония;

Франция;

Греция;

Хорватия;

Кипр;

Мальта;

Нидерланды;

Португалия;

Финляндия;

Испания.

Однако здесь есть важное исключение.

Обмен медицинскими данными с Финляндией и Хорватией пока работает только в одном направлении. Латвийские медицинские учреждения могут получать основные медицинские данные пациентов из этих стран, но передача данных жителей Латвии в финские и хорватские учреждения будет внедряться постепенно.

Следовательно, пока нельзя рассчитывать, что врач в Финляндии или Хорватии сможет получить сведения о латвийском пациенте через эту систему.

Почему это может быть важно в экстренной ситуации

Доступ к медицинской информации особенно полезен в случаях, когда пациент не может самостоятельно рассказать врачу о своем здоровье.

Например, если человек находится без сознания или испытывает трудности в общении из-за языкового барьера.

При наличии документа, удостоверяющего личность, и технической возможности медицинские работники могут получить необходимые сведения через европейскую систему обмена данными.

Это позволяет быстрее принимать решения о лечении и учитывать уже известные диагнозы пациента.

При этом доступ предоставляется в рамках установленных правил, а обращения к медицинским данным фиксируются в системе E-veselība.

Где получить дополнительную информацию

Подробности о трансграничных электронных медицинских услугах можно узнать на официальных ресурсах:

Также работает служба поддержки пользователей E-veselība по телефону 67803300.

Специалисты советуют перед зарубежной поездкой проверить наличие необходимых лекарств, срок действия рецептов и возможность их использования в стране назначения.

Главное, что следует помнить путешественникам: латвийский электронный рецепт действует не во всем Евросоюзе, а даже в подключенных странах существуют ограничения. Поэтому людям, регулярно принимающим лекарства, безопаснее заранее позаботиться о необходимом запасе препаратов, чем рассчитывать исключительно на покупку в зарубежной аптеке.