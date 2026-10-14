Правительство рассчитывает завершить первый этап Rail Baltica к 2034 году, сократив максимальную стоимость строительства до 20 миллионов евро за километр. Однако результаты опроса показывают, что большинство жителей Латвии не разделяют этот оптимизм.

Большинство жителей Латвии скептически оценивают перспективы завершения первого этапа проекта Rail Baltica к 2034 году, несмотря на принятое правительством решение ограничить стоимость строительства основной трассы.

Согласно опросу, проведенному по заказу передачи TV3 «900 секунд», только 18% жителей страны в возрасте от 18 до 65 лет считают, что установленный правительством предел стоимости — не более 20 миллионов евро за километр вместо прежних примерно 32 миллионов — позволит реализовать первый этап проекта в намеченный срок.

Из них лишь 4% уверены в этом полностью, а еще 14% ответили «скорее да».

В то же время 42% участников опроса сомневаются, что снижение предельной стоимости строительства поможет завершить проект к 2034 году. При этом 26% выбрали ответ «скорее нет», а 16% — «определенно нет».

Еще 19% респондентов признались, что не располагают достаточной информацией, чтобы оценить перспективы проекта, а 21% не смогли дать конкретный ответ.

Ранее правительство заявило, что ограничение стоимости строительства основной трассы Rail Baltica должно помочь сократить расходы и обеспечить реализацию первого этапа проекта к 2034 году. Однако результаты опроса свидетельствуют, что общественное доверие к этим планам остается невысоким.

Таким образом, пока лишь примерно каждый пятый житель Латвии верит, что первый этап Rail Baltica удастся завершить в заявленные сроки.