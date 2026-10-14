Кулинарный блогер Рой Пуке заявил, что после благотворительного мероприятия в поддержку реабилитационного центра POGA получил счет от AKKA/LAA за использование музыки. По его словам, в будущем он намерен проводить подобные акции без музыкального сопровождения.

Кулинарный блогер и общественный активист Рой Пуке рассказал в Facebook, что после благотворительного гриль-бранча, на котором удалось собрать 7505 евро для реабилитационного центра POGA, его попросили оплатить лицензионный сбор за использование музыки.

Мероприятие прошло 12 сентября. По словам Пуке, подготовка заняла несколько месяцев, а в организации участвовали волонтеры, предприниматели и партнеры, которые вкладывали собственные средства, время и силы. Вход был свободным, а все собранные пожертвования были перечислены реабилитационному центру.

Перед мероприятием Пуке обратился в организацию AKKA/LAA с просьбой освободить благотворительную акцию от лицензионного платежа. Он пояснил, что мероприятие не приносило прибыли, а все средства направлялись на помощь детям.

«Мне казалось, что такая просьба вполне разумна. Что хотя бы в таком случае можно найти решение, которое позволило бы всем участникам гордиться тем, что мы сделали», — написал он.

Однако AKKA/LAA ответила, что благотворительная цель сама по себе не освобождает организаторов от обязанности оплачивать использование музыкальных произведений.

По словам Пуке, организация отказалась делать исключение, поскольку авторское право распространяется и на некоммерческие мероприятия.

Блогер сообщил, что оплатил счет в размере 71 евро, однако подчеркнул, что для него важна не сумма, а сам принцип.

«Я не прошу отменить авторские права. Я не прошу, чтобы музыканты работали бесплатно. Я прошу лишь о том, чтобы для благотворительных мероприятий, которые не приносят прибыли и где все пожертвованные средства направляются на помощь, можно было рассматривать особый подход», — отметил он.

После этого Пуке заявил, что больше не намерен использовать музыку на организуемых им благотворительных мероприятиях.

«Да, в тишине. Без музыки. Если за воспроизведение музыки на благотворительном мероприятии, цель которого — помочь детям, я должен платить лицензионный сбор, тогда мы обойдемся без музыки», — написал блогер.

Он также поставил под сомнение действующий порядок распределения авторских отчислений и призвал к обсуждению вопроса.

По словам Пуке, ему хотелось бы узнать, какая часть уплаченных средств действительно поступает исполнителям и авторам произведений, а также готовы ли сами музыканты предоставлять свои произведения для благотворительных мероприятий на особых условиях.

В завершение блогер поблагодарил всех участников благотворительной акции и вновь напомнил, что благодаря мероприятию для реабилитационного центра POGA удалось собрать 7505 евро.

«7505 евро были пожертвованы детям. 71 евро — AKKA/LAA. И я хочу знать, действительно ли нельзя было сделать так, чтобы и эти 71 евро остались детям?» — написал он.

После публикации поста в Facebook на него публично ответил председатель совета AKKA/LAA Карлис Казакс. Он поблагодарил Пуке за организацию благотворительной акции и признал, что действующая система коллективного управления авторскими правами не предусматривает исключений для подобных мероприятий.

«Да, даже для благотворительного мероприятия необходима лицензия. Мы неоднократно пытались найти универсальное решение, которое позволило бы отличить благотворительное мероприятие от, например, концерта без входной платы. До сих пор сделать это не удалось. Мне жаль, что общение с сотрудниками AKKA/LAA не дало тебе максимально понятного и удовлетворительного ответа», — написал Казакс, предложив обсудить возможные изменения системы.

Однако Рой Пуке ответил, что его официальное обращение с электронной подписью изначально было адресовано именно председателю совета AKKA/LAA, но ответ пришел от исполнительного директора организации Эгила Шеферса.

«Электронное письмо, которое я отправил с электронной подписью, было адресовано именно вам. Почему оно до вас не дошло и почему на него ответил исполнительный директор AKKA/LAA Эгил Шеферс — это вопрос не ко мне», — написал Пуке.

В ответ Казакс заявил, что понимает чувство разочарования и пообещал ознакомиться с перепиской. После этого Пуке задал еще один вопрос, попросив выяснить, почему сотрудники AKKA/LAA связывались с представителем компании BT 1, чтобы проверить, действительно ли площадка для благотворительного мероприятия была предоставлена бесплатно и не продавались ли входные билеты. По мнению блогера, остается открытым вопрос, должна ли организация заниматься подобными проверками.

Высказывания Роя Пуке вызвали дискуссию о том, должны ли правила взимания авторского вознаграждения предусматривать исключения для благотворительных мероприятий, не приносящих прибыли, а также каковы на самоми деле полномочия AKKA/LAA.