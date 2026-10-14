Жителей Латвии, пользующихся государственными электронными услугами, ждет небольшое, но заметное изменение. Привычное окно авторизации получит новый логотип и оформление. В Государственном агентстве цифрового развития (VDAA) объясняют, зачем понадобилось обновление и придется ли пользователям менять привычный способ входа в систему.

Единый модуль авторизации (VPM), который используется для доступа к электронным услугам государственных и муниципальных учреждений Латвии, получил собственную визуальную идентичность и логотип. Об этом сообщили в Государственном агентстве цифрового развития.

До сих пор многие жители воспринимали окно авторизации как часть портала Latvija.gov.lv, поскольку при его оформлении использовалась визуальная символика этого государственного ресурса.

Однако, как поясняют в VDAA, единый модуль авторизации представляет собой самостоятельное технологическое решение, которое обеспечивает безопасное подтверждение личности при использовании различных электронных услуг.

Из-за отсутствия собственного оформления у пользователей могло складываться впечатление, что все услуги, для доступа к которым используется это окно, предоставляет непосредственно портал Latvija.gov.lv.

Теперь ситуацию решили изменить.

Что изменится при входе в электронные услуги

После обновления окно авторизации получит собственный логотип и оформление, которые позволят пользователям сразу понимать, что они находятся на этапе подтверждения личности.

Таким образом, процедура входа будет визуально отделена как от конкретной электронной услуги, так и от портала Latvija.gov.lv.

В агентстве рассчитывают, что это сделает использование государственных цифровых сервисов более понятным и повысит доверие пользователей к системе.

Новый дизайн будет внедряться постепенно на всех сайтах, использующих единый модуль авторизации.

Нужно ли что-то менять пользователям?

В VDAA особо подчеркивают: порядок авторизации остается прежним, а никаких дополнительных действий от жителей не потребуется.

Как и раньше, для подтверждения личности можно будет использовать:

интернет-банк;

электронную идентификационную карту eID;

eParaksts;

eParaksts mobile;

Smart-ID;

средства электронной идентификации других государств Европейского союза, поддерживаемые системой eIDAS.

Все привычные способы входа продолжат работать.

Таким образом, изменения коснутся исключительно внешнего вида окна авторизации, а не самой процедуры получения электронных услуг.

Что означает новый логотип

Разработчики постарались отразить в новой символике идею единой цифровой среды.

Основными элементами логотипа стали пиксели, которые символизируют отдельные информационные системы, электронные услуги и процессы подтверждения личности.

Постепенно соединяясь, они образуют единое целое — своеобразную точку доступа к различным государственным цифровым сервисам.

Геометрические формы, по замыслу разработчиков, должны ассоциироваться со стабильностью и технологической точностью, а динамика пикселей — с цифровизацией, взаимосвязью систем и непрерывным развитием.

Главная идея нового оформления заключается в том, чтобы сделать доступ к государственным электронным услугам простым, безопасным и единообразным независимо от того, каким именно сервисом пользуется человек.

Сколько стоила разработка нового логотипа?

Отдельно Государственное агентство цифрового развития сообщило о стоимости обновления.

По информации VDAA, новую визуальную идентичность и логотип разработали сами сотрудники агентства.

Для выполнения работы не привлекались внешние подрядчики или дизайнерские компании.

Более того, сотрудники, занимавшиеся разработкой, не получали за эту работу дополнительного вознаграждения.

Таким образом, обновление было выполнено собственными силами учреждения без дополнительных выплат разработчикам.

Государственные учреждения используют систему бесплатно

Единый модуль авторизации является общедоступным технологическим решением для государственных и муниципальных учреждений.

Органы власти могут использовать его бесплатно, обеспечивая жителям единый механизм подтверждения личности при обращении за электронными услугами.

В VDAA считают, что одинаковое оформление окна входа на различных государственных сайтах поможет пользователям лучше ориентироваться в цифровой среде.

Итак, жителям Латвии предстоит привыкнуть к новому внешнему виду окна авторизации, однако никаких новых паролей, регистраций или дополнительных процедур вводить не планируется. Все привычные способы подтверждения личности сохраняются.