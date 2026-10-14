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Прогноз на завтра - синоптики накинули пару градусов 0 361

Наша Латвия
Дата публикации: 14.10.2026
LETA
Изображение к статье: листья на скамейке

В ночь на четверг, 15 октября, в некоторых районах Латвии образуется туман, местами, преимущественно в Курземе, пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Небо будет в основном облачным. Ожидается слабый ветер, лишь на побережье Курземе сохранится более сильный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха опустится до +3…+8 градусов, на отдельных участках побережья будет теплее — до +12 градусов.

Днем на большей части территории страны осадков не ожидается, а сквозь облака временами будет выглядывать солнце. При слабом ветре воздух прогреется до +9…+14 градусов.

В Риге в четверг существенных осадков не прогнозируется, утром возможен туман. Будет дуть слабый южный ветер. Ночью температура составит около +7 градусов, а во второй половине дня повысится до +12 градусов.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #дождь #температура #туман
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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