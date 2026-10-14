С четверга, 15 октября, на дорогах Латвии вводится зимний скоростной режим — максимальная разрешенная скорость составит 90 км/ч. Исключение предусмотрено для участка Видземского шоссе между Ригой и Сигулдой, где при благоприятных условиях можно будет ехать со скоростью до 100 км/ч. Водителей предупреждают, что ограничения могут меняться в зависимости от погоды.

С 15 октября в Латвии завершается сезон повышенных скоростных ограничений на отдельных участках государственных автодорог. Максимальная разрешенная скорость за пределами населенных пунктов составит 90 км/ч, за исключением участка Сигулдского шоссе, оборудованного электронными дорожными знаками.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на государственное предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC), переход на зимний скоростной режим связан с наступлением периода переменчивой погоды, когда состояние дорожного покрытия может быстро ухудшаться.

Единственным исключением станет участок Видземского шоссе от Риги до Сигулды, где установлены знаки с переменной информацией.

Здесь даже в зимний сезон при очень хороших погодных и дорожных условиях будет разрешено движение со скоростью до 100 км/ч.

Однако это ограничение не будет постоянным. При ухудшении обстановки электронные знаки смогут снижать максимально допустимую скорость до 90, 80 или даже 70 км/ч.

В LVC напоминают, что зимой дорожные условия могут меняться несколько раз за сутки. Например, сухое покрытие утром может смениться мокрым или скользким уже через несколько часов. Поэтому водителям необходимо ориентироваться не только на привычный скоростной режим конкретного участка, но и на актуальные указания электронных знаков.

При этом электронные дорожные знаки имеют такую же юридическую силу, как обычные. Превышение указанной на них скорости считается нарушением правил дорожного движения и влечет предусмотренное законом наказание.

Если на электронном табло нет ограничений или других указаний, за пределами населенных пунктов действует общий предел скорости — 90 км/ч.

Однако даже эта скорость не всегда является безопасной. При плохой видимости, осадках или скользком покрытии водитель обязан выбирать скорость с учетом фактических дорожных условий.

Замена дорожных знаков на государственных автодорогах будет проводиться в течение четверга, 15 октября. В связи с этим LVC призывает автомобилистов внимательно следить за действующими ограничениями. На Кекавской окружной дороге работы по замене знаков запланированы на ночь с 15 на 16 октября.

Сезонное снижение скорости проводится в преддверии зимы, когда увеличивается риск ухудшения сцепления колес с дорожным покрытием и сокращается световой день.

Государственное предприятие Latvijas valsts ceļi отвечает за управление сетью государственных автодорог общей протяженностью более 20 тысяч километров, а также за организацию дорожных работ и распределение финансирования.

Таким образом, с 15 октября водителям следует исходить из ограничения 90 км/ч, а на участке Рига — Сигулда ориентироваться на электронные знаки, которые будут определять допустимую скорость в зависимости от текущих условий.