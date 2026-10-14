В предстоящие выходные и большую часть следующей недели в Латвии сохранится преимущественно сухая осенняя погода. Днем температура воздуха будет подниматься до +9…+15 градусов, однако по ночам на востоке страны уже возможны небольшие заморозки. Более заметное похолодание синоптики ожидают ближе к концу октября.

Жителей Латвии ждут относительно теплые и преимущественно сухие осенние дни. В ближайшие выходные и на следующей неделе существенных осадков не прогнозируется, а дневная температура воздуха местами будет достигать +15 градусов.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на прогнозы синоптиков, во второй половине этой недели кратковременные дожди возможны лишь в отдельных районах страны, преимущественно в Курземе.

Ветер в основном будет слабым. На морском побережье временами ожидается усиление южного ветра, однако значительного ухудшения погодных условий не прогнозируется.

При этом разница между дневными и ночными температурами станет заметнее. В ясные ночи на востоке Латвии столбики термометров местами могут опускаться до 0…-2 градусов.

В остальных регионах температура ночью преимущественно останется положительной. В отдельных районах возможно образование тумана.

Днем воздух будет прогреваться до +9…+15 градусов, что позволит сохранить относительно комфортные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

В начале следующей недели характер погоды существенно не изменится. По прогнозам синоптиков, большую часть времени атмосферные условия будет определять антициклон.

Это означает, что осадков ожидается мало, хотя солнечная погода гарантирована не везде: небо временами будет затягиваться облаками.

Существенного повышения или понижения температуры в течение следующей недели пока не прогнозируется. Однако к концу октября ситуация может измениться. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в последней части месяца в Латвии ожидается похолодание.

Средняя температура воздуха может опуститься примерно на два градуса ниже климатической нормы.

Такой прогноз особенно заметен на фоне погоды последних недель. На протяжении предыдущего месяца среднесуточная температура воздуха в Латвии каждый день превышала климатическую норму.

Таким образом, после продолжительного периода более теплой, чем обычно, погоды в конце октября возможен переход к более холодным осенним условиям.

Пока же ближайшие выходные и следующая неделя обещают быть преимущественно сухими, с умеренным дневным теплом, прохладными ночами и первыми локальными заморозками.