Звуки дрели в воскресное утро, собака, которая лает, пока хозяин находится на работе, мешки со строительным мусором на лестничной клетке — подобные ситуации знакомы жителям практически любого многоквартирного дома. Обычно жильцы первым делом обращаются к управляющему домом. Однако управляющий — лишь одна из нескольких сторон, способных помочь в решении проблемы, и у каждой из них своя роль.

Управляющий действует на основании договора управления и решений собственников квартир, как это предусмотрено Законом об управлении жилыми домами. Правила пользования зданием, в том числе касающиеся шума, содержания лестничных клеток и обращения с отходами, устанавливают сами собственники квартир. Управляющий, в свою очередь, помогает обеспечить соблюдение этих правил.

Что может сделать управляющий домом

На практике управляющий может напомнить жильцам о правилах внутреннего распорядка, обсудить ситуацию с нарушителем, направить предупреждение, зафиксировать нарушение в письменном акте и проинформировать остальных собственников квартир.

Управляющий также может помочь сторонам договориться между собой или вынести вопрос на рассмотрение общего собрания собственников квартир либо организовать их письменный опрос.

Однако установление факта нарушения общественного порядка, назначение административного штрафа или лишение человека права проживать в квартире не входят в компетенцию управляющего.

«Люди часто надеются, что управляющий выступит в роли судьи, однако наша задача скорее заключается в посредничестве», — говорит директор по операционной деятельности компаний Civinity Mājas и Civinity Jūrmala Эдгарс Елагинс.

«Если разногласия начинаются с разговора, а не с жалобы, поданной за закрытыми дверями, разрешить их гораздо проще», — добавляет он.

Когда следует обращаться в полицию

Вопрос о том, превышает ли шум допустимый уровень, оценивает Государственная полиция или полиция самоуправления, если она действует в соответствующем регионе.

Согласно Закону об административной ответственности, за нарушение покоя другого человека может быть вынесено предупреждение, а в более серьёзных или повторных случаях — назначен денежный штраф.

В ночное время требования строже. Государственные нормативные акты, регулирующие уровень шума, определяют ночной период с 23:00 до 7:00. В это время для жилых помещений установлен более низкий допустимый уровень шума.

Вместе с тем законодательство не устанавливает единого для всей страны запрета на любой шум в многоквартирных домах после 23:00. Поэтому каждый случай рассматривается индивидуально с учётом характера шума, его продолжительности и времени суток. На практике первым шагом нередко становится предупреждение.

Какую роль играет самоуправление

Роль самоуправления в подобных конфликтах преимущественно косвенная.

Полиция самоуправления является частью муниципальной структуры. Кроме того, самоуправления могут принимать обязательные правила общественного порядка, которые в разных городах и краях могут отличаться.

При этом самоуправление не занимается разрешением споров между частными собственниками.

Если же источником шума является коммерческая деятельность или техническое оборудование, рассмотрение жалобы может относиться к компетенции Инспекции здравоохранения.

Когда дело доходит до суда

Если проблема сохраняется, несмотря на все предпринятые меры, собственник квартиры может обратиться в суд с гражданским иском, потребовав устранения нарушений, а при наличии доказанного ущерба — и компенсации.

Законодательство предусматривает и более радикальную правовую меру — принудительную продажу квартиры и выселение её жильцов.

Однако такая мера применяется только в тяжёлых случаях, соответствующих установленным законом критериям, и рассматривается как крайнее средство.

Как правильно действовать жильцам

Жителям многоквартирных домов рекомендуется придерживаться разумной последовательности действий. Прежде всего стоит спокойно поговорить с соседом. Если это не помогает, следует направить управляющему письменное сообщение, подробно описав происходящее и указав время возникновения проблемы.

Если нарушение серьёзное или повторяется, необходимо обратиться в полицию.

На каждом этапе полезно фиксировать даты и время происшествий, а также сохранять копии письменных жалоб.

«Мы призываем жителей писать нам и предоставлять конкретную информацию: что произошло, когда и как часто это повторяется. Подробное описание позволяет нам быстрее реагировать и при необходимости помогает другим учреждениям оценить ситуацию», — говорит Эдгарс Елагинс.

Ремонт по соседству: когда шум допустим

Ремонтные работы часто становятся причиной разногласий между соседями.

Как правило, установленные государством ограничения уровня шума не распространяются на ремонтные работы, проводимые с 7:00 до 21:00. Поэтому ремонт в этот период не всегда считается нарушением, хотя правила внутреннего распорядка конкретного дома могут предусматривать более строгие требования.

Именно поэтому важно заранее предупреждать соседей о предстоящих работах. Если люди знают, когда начнётся ремонт и сколько он продлится, даже громкие строительные работы обычно воспринимаются спокойнее.

То же самое относится и к домашним животным. Конфликт из-за постоянно лающей собаки зачастую связан не только с самим шумом, но и с ощущением, что её хозяин не замечает проблемы или не обращает на неё внимания.

«Многих конфликтов, связанных с ремонтом, можно было бы избежать, просто разместив на двери подъезда объявление с указанием времени проведения работ и контактных данных человека, с которым можно связаться», — отмечает Елагинс.

Разговор лучше конфликта

Управляющий домом не может заставить соседей нравиться друг другу. Однако понятные правила, своевременное информирование и готовность к диалогу способны предотвратить ситуацию, когда небольшое раздражение перерастает в затяжной конфликт.

Понимание того, кто и за что отвечает, помогает жильцам с самого начала обращаться именно к тем людям и учреждениям, которые действительно могут решить возникшую проблему.