13 октября жительнице Лиепаи Стасе Пиотровске исполнилось 100 лет. За ее плечами — война, потеря семьи, путь в Латвию пешком и десятилетия работы, а сегодня главным богатством юбилярша считает своих детей, внуков и правнуков.

13 октября 100-летний юбилей отметила жительница Лиепаи Стасе Пиотровска.

Стасе родилась в литовском Скуодасе, однако почти вся ее жизнь прошла в Лиепае. Военные годы стали для нее тяжелым испытанием. В 1944 году она осталась без семьи: братья, воевавшие в рядах партизан, пропали без вести, а родителей сослали в Сибирь.

Когда девушке исполнилось 18 лет, она пешком, вдоль железнодорожных путей, добралась из Скуодаса в Латвию, где жили ее родственники. С тех пор Лиепая стала для нее родным городом.

Несмотря на столетний возраст, юбилярша сохраняет активный образ жизни и интерес к происходящему вокруг. В повседневной жизни она передвигается в инвалидной коляске с помощью дочери, однако продолжает проводить много времени на свежем воздухе, ухаживает за садом и посещает культурные мероприятия. Многие годы она занималась художественной самодеятельностью, пела в хоре «Rūta» и активно участвовала в работе Лиепайского литовского общества.

После операции на глазах женщина вновь смогла читать книги с крупным шрифтом, которые ей предоставляет библиотека Лиепайского общества незрячих.

По профессии Стасе была швеей. Большую часть трудовой жизни она проработала на бывшем Лиепайском заводе детских колясок, а перед выходом на пенсию — в Приморской больнице. По словам дочери, у матери всегда были «золотые руки». Она не только профессионально шила, но также вязала спицами и крючком, занималась вышивкой и пользовалась большим спросом как мастерица.

Главной ценностью своей жизни юбилярша считает семью. Поздравить ее со столетием собрались дочь, которая ежедневно заботится о матери, сын, живущий в Литве, четверо внуков и семеро правнуков.

На вопрос о любимом месте в Лиепае Стасе с улыбкой отвечает, что им остается улица Робежу. Именно там прошли многие годы ее жизни, а дом, в котором она жила, по ее словам, был построен одновременно с Лиепайским портом.

Муниципалитет Лиепаи также напоминает, что о жителях, которым вскоре исполнится 100 лет, можно сообщить в Социальную службу, чтобы город смог поздравить юбиляров с этой знаменательной датой.