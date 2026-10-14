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В Латвии сегодня ожидаются дожди и сильный ветер: где порывы достигнут 18 м/с 0 823

Наша Латвия
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: женщины под зонтами
ФОТО: LETA

В среду, 14 октября, во многих районах Латвии пройдут небольшие кратковременные дожди. Наиболее сильный ветер ожидается на побережье, где его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха составит от +8 до +13 градусов.

В среду, 14 октября, погода в Латвии будет преимущественно облачной, а во многих районах страны ожидаются дожди, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Осадки начнут распространяться с западной части страны. В большинстве районов дожди будут небольшими и кратковременными.

Ожидается умеренный южный ветер, который в Курземе сменит направление на западное. Скорость ветра в порывах составит 9–14 метров в секунду, а местами на морском побережье может достигать 18 метров в секунду.

Днем температура воздуха повысится до +8…+13 градусов.

В Риге небо также будет преимущественно облачным. В течение дня возможны небольшие кратковременные дожди. Южный ветер в столице будет усиливаться в порывах до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит около +10 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет циклон, находящийся над Швецией.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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