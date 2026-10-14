Пока жители Латвии подсчитывают, насколько подорожали продукты и топливо, и с тревогой ждут счетов за отопление и электричество, автомобилисты обнаружили еще одну неприятную статью расходов — обязательную страховку OCTA.

В социальных сетях водители сравнивают стоимость полисов и пытаются понять, почему одним приходится платить значительно больше, а другим страховка, наоборот, обходится дешевле.

Поводом для обсуждения стала публикация в Threads. Один из автомобилистов рассказал, что за год его страховка подорожала более чем на 60%.

«Помогите разобраться, почему OCTA так сильно выросла в цене? В прошлом году за 12 месяцев я заплатил 51 евро, а теперь уже 82 евро. Понимаю, инфляция… Но, может, дело еще и в том, что в 2025 и 2026 годах меня дважды останавливала полиция на улице Паста в Елгаве? Сейчас у меня три штрафных пункта. А у вас страховка тоже так подорожала?» — поинтересовался мужчина.

В комментариях выяснилось, что ситуация у водителей совершенно разная.

Марцис поделился своим способом сэкономить на страховке. По его наблюдениям, место декларирования жительства, марка автомобиля и водительский стаж могут существенно повлиять на стоимость полиса.

«Нужно декларироваться подальше от Риги — будет дешевле. Если Рига, BMW, небольшой стаж и машина не в собственности, страховка обойдется дороже. А если BMW заменить на Opel, цена снизится. Два штрафа за неправильную парковку на мою стоимость OCTA не повлияли. Я еще и золотую OCTA покупаю», — рассказал он.

Впрочем, не все заметили подорожание. Например, Томс утверждает, что его страховка с каждым годом становится только дешевле.

А вот Лиене столкнулась с противоположной ситуацией.

«Сегодня зарегистрировала новую машину, и OCTA на год оказалась вдвое дороже, чем год назад. За это время никаких происшествий не было, штрафных пунктов тоже нет. Задекларирована и действительно живу в сельской местности. Брокер сказал, что цены, к сожалению, очень сильно выросли», — написала женщина.

Еще удивительнее история Лиги: если раньше годовая страховка обходилась ей в 139 евро, то теперь за полис просят всего 73 евро.

Получается, пока одни автомобилисты возмущаются резким ростом цен, другие неожиданно экономят десятки евро.

Почему стоимость OCTA так сильно различается?

Как поясняется на сайте Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), стоимость обязательного страхования определяют сами страховые компании, учитывая целый набор факторов риска.

Согласно статье 13 закона об OCTA, при расчете цены могут приниматься во внимание количество страховых возмещений по предыдущим договорам, нарушения правил дорожного движения, за которые начисляются штрафные пункты, страховая история водителя и другие обстоятельства.

Таким образом, штрафные пункты действительно могут повлиять на стоимость OCTA, но далеко не всегда становятся решающим фактором.

Поэтому даже у автомобилистов с похожим стажем и безаварийной историей цена полиса может существенно различаться. А рост стоимости страховки у одного водителя вовсе не означает, что настолько же она подорожает у другого.