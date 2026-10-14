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За что я потратила деньги?»: женщина приехала к стоматологу, но так и не попала на прием 0 313

Наша Латвия
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стоматологические интрументы
ФОТО: BB.LV/AI

Жительница Латвии рассказала в социальных сетях о неудачной поездке в Ригу на прием к стоматологу. Ради визита к врачу ей пришлось встать в пять утра, добираться поездом до столицы и потратить 15 евро на такси. Однако спустя более часа после назначенного времени ее так и не пригласили в кабинет. В результате женщина ушла, потеряв деньги и рабочее время.

О неприятном опыте пациентка рассказала 13 октября в социальной сети X.

По ее словам, прием в Стоматологическом институте был назначен на 8:30 утра. Чтобы успеть вовремя, она приехала в Ригу на поезде, а от торгового центра Origo до медицинского учреждения добиралась на такси.

«Встала в пять утра, чтобы успеть на поезд в Ригу, потратила 15 евро на такси от Origo до института. Запись была на 8:30, сейчас 9:40, а меня до сих пор не вызвали в кабинет. Рабочее время потеряно, я ушла. Спасибо, Стоматологический институт», — написала женщина.

Публикация вызвала обсуждение среди пользователей социальной сети. Некоторые признались, что сталкивались с подобными ситуациями и в других медицинских учреждениях.

«К сожалению, в последнее время такое в клиниках происходит постоянно. Понимаю, что врачи знают, что мы без них не обойдемся, но разве это повод портить людям весь день? От таких нервов здоровье станет еще хуже», — возмутилась одна из участниц обсуждения.

Другая обратила внимание, что задержка произошла в самом начале рабочего дня.

«Я бы еще поняла, если бы к пяти вечера накопилось отставание от графика. Но ведь речь идет о половине девятого утра!» — удивилась она.

Автор публикации сообщила, что сотрудники регистратуры пять раз извинились перед ней и перенесли запись на следующую неделю, пообещав принять первой.

«День полностью испорчен, деньги потрачены впустую. Теперь, наверное, надо сразу планировать приезд в Ригу накануне вечером. Ну, посмотрим», — с иронией отметила женщина.

Причины задержки приема неизвестны. Сам Стоматологический институт ситуацию пока не прокомментировал.

Для пациентов, приезжающих к врачам из других городов, подобные случаи означают не только потерянное время, но и дополнительные расходы на дорогу, а иногда и необходимость отпрашиваться с работы. При этом даже после неудачного визита медицинская проблема остается нерешенной.

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#медицина #социальные сети #стоматология
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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