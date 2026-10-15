Читательская грамотность латвийских подростков резко снизилась: 41% пятнадцатилетних школьников не достигли минимального уровня международного тестирования PISA. По масштабам ухудшения результатов Латвия оказалась на первом месте среди 50 стран с сопоставимыми данными. В Министерстве образования связывают ситуацию в том числе с реформами учебных программ и переходом на преподавание на латышском языке.

Почти половина пятнадцатилетних школьников Латвии испытывает серьезные трудности с пониманием письменных текстов. Согласно представленным в сентябре результатам международного исследования ОЭСР PISA, 41% участников из Латвии не достигли базового уровня читательской грамотности, пишет журнал Ir.

В тестировании, проведенном в прошлом году, участвовали почти 7000 подростков. Задания проверяли не только умение читать, но и способность находить необходимую информацию, понимать основную мысль текста, делать выводы и оценивать прочитанное.

Именно с этими навыками у значительной части школьников возникли проблемы. При этом высокого уровня читательской грамотности достигли менее 3% участников из Латвии.

Средний результат страны составил 430 баллов — заметно ниже среднего показателя государств ОЭСР, равного 461 баллу. Латвия также уступила обеим соседним странам Балтии.

Среди 91 страны, участвовавшей в исследовании, Латвия заняла 40-е место. Для сравнения: Эстония оказалась на восьмой позиции и показала лучший результат в Европе.

Особенно тревожной выглядит динамика. По сравнению с 2022 годом средний результат латвийских школьников снизился на 45 баллов. Среди 50 стран, по которым имеются сопоставимые данные, это самое значительное падение. В среднем по ОЭСР снижение составило 14 баллов.

Таким образом, проблема заключается не только в том, что Латвия отстает от среднего международного уровня. За сравнительно короткий период результаты страны ухудшились значительно сильнее, чем у большинства участников исследования.

Одной из причин в Министерстве образования считают изменения, произошедшие в латвийских школах за последние годы.

Заместитель государственного секретаря министерства Роландс Озолс обращает внимание на две масштабные реформы. Первая — внедрение нового образовательного стандарта Skola2030, завершившееся в 2023 году.

В переходный период школьники длительное время испытывали недостаток подходящих учебников. Старые пособия уже не соответствовали обновленным программам, а новые еще не были подготовлены.

Вторым фактором стал переход на обучение исключительно на латышском языке, завершившийся в 2025 году.

Если во время исследования PISA в 2022 году почти треть латвийских участников выполняла задания на русском языке, то в последнем тестировании все школьники работали на латышском.

Наиболее низкие результаты показали дети из семей национальных меньшинств — в среднем 376 баллов. По словам Озолса, некоторые участники, столкнувшись с трудностями понимания текста, даже не завершали тестирование.

«Чем сложнее были тексты, тем труднее было выполнить задания», — пояснил представитель министерства.

Разница в результатах показывает, насколько важным фактором при проверке читательской грамотности становится владение языком тестирования.

Если исключить из расчетов результаты детей, говорящих дома по-русски, средний показатель Латвии составил бы 459 баллов — почти на уровне ОЭСР.

«Снижение все равно было бы, но значительно меньшим», — отметил Озолс.

При этом сравнение с Эстонией показывает, что переход на единый государственный язык обучения в странах Балтии проходит по-разному. В Эстонии, добившейся значительно более высоких результатов PISA, соответствующая реформа еще не завершена.

В латвийском министерстве подчеркивают, что одного преподавания на государственном языке недостаточно. Для развития навыков необходимо регулярно использовать латышский и за пределами школы.

«Важно не только учиться на латышском, но и пользоваться им», — заявил Озолс.

По данным опросов, в семьях национальных меньшинств с дошкольниками и младшими школьниками латышский язык используется все чаще. Подростки также общаются на нем в социальных сетях. В министерстве рассчитывают, что это постепенно отразится на результатах следующих исследований.

Однако трудности с чтением не ограничиваются языковым вопросом. Снижение читательской грамотности наблюдается во многих странах мира.

Среди факторов называют изменение повседневных привычек детей: они меньше читают длинные тексты, больше времени проводят со смартфонами и все чаще используют инструменты искусственного интеллекта.

Такие изменения могут влиять на развитие внимания, памяти, мышления, способности понимать сложную информацию и критически ее оценивать.

Для школьников это имеет значение далеко за пределами уроков языка и литературы. Умение понимать прочитанное необходимо при изучении практически всех предметов — от истории до математики, где нужно разобраться в условии задачи.

Результаты PISA показывают, что Латвии предстоит решать сразу несколько задач: устранять последствия образовательных реформ, укреплять языковые навыки и возвращать школьникам привычку самостоятельно работать с текстами.

Следующее исследование позволит оценить, насколько изменения в языковой среде и образовательной практике повлияли на читательскую грамотность подростков.