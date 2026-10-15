Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Берёшь кредит на новый телефон - сам виноват, что дурак - профессор 3 642

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2026
tv24
Изображение к статье: Карлис Шадурскис

Разумно ли брать кредит, чтобы купить новый мобильный телефон, если на самом деле можно было бы обойтись и без него? В программе TV24 «Preses klubs» профессор и член партии «Единство», бывший министр образования и науки Карлис Шадурскис подчеркнул, что заимствование следует связывать с выгодой в будущем, а не с желанием сразу жить немного лучше.

«Если ты берёшь кредит, чтобы купить новый мобильный телефон, сам виноват, что дурак», — сказал Шадурскис.

К дискуссии присоединился Петерис Лейшкалнс, эксперт LDDK по социальной безопасности и здравоохранению, отметив, что кредит обоснован и его можно брать только тогда, когда человеку ясно, что заём завтра даст больше отдачи и как это поможет в будущем.

Это может быть инвестиция, которая позже принесёт большую отдачу, если будет возможно вовремя выполнить обязательства, которые в будущем могли бы стать значительно тяжелее, пояснил Лейшкалнс.

В свою очередь, заимствование только ради того, чтобы сегодня позволить себе немного лучшую жизнь, он не считает правильным подходом. «Чтобы жить только сейчас немного лучше, это не вопрос кредита. Так быть не должно», — подчеркнул профессор.

×
#здравоохранение #образование #инвестиции #финансы #кредитование
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
2
2
2
0
1

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Заморозки
Изображение к статье: розетка
Изображение к статье: Тревожный чемоданчик
Изображение к статье: На автодорогах Латвии вступают в силу сезонные ограничения скорости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Печеный баклажан с томатами и веганским песто
Еда и рецепты
Изображение к статье: согласованное сообщение о дтп
Наша Латвия
Изображение к статье: Трамп и майор-террорист
В мире
Изображение к статье: Лига конференций УЕФА: «Рига» дома не смогла одолеть алматинский «Кайрат»
Спорт
Изображение к статье: Усик на ринге
Lifenews
Изображение к статье: Кино
Наша Латвия
Изображение к статье: Печеный баклажан с томатами и веганским песто
Еда и рецепты
Изображение к статье: согласованное сообщение о дтп
Наша Латвия
Изображение к статье: Трамп и майор-террорист
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео