Разумно ли брать кредит, чтобы купить новый мобильный телефон, если на самом деле можно было бы обойтись и без него? В программе TV24 «Preses klubs» профессор и член партии «Единство», бывший министр образования и науки Карлис Шадурскис подчеркнул, что заимствование следует связывать с выгодой в будущем, а не с желанием сразу жить немного лучше.

«Если ты берёшь кредит, чтобы купить новый мобильный телефон, сам виноват, что дурак», — сказал Шадурскис.

К дискуссии присоединился Петерис Лейшкалнс, эксперт LDDK по социальной безопасности и здравоохранению, отметив, что кредит обоснован и его можно брать только тогда, когда человеку ясно, что заём завтра даст больше отдачи и как это поможет в будущем.

Это может быть инвестиция, которая позже принесёт большую отдачу, если будет возможно вовремя выполнить обязательства, которые в будущем могли бы стать значительно тяжелее, пояснил Лейшкалнс.

В свою очередь, заимствование только ради того, чтобы сегодня позволить себе немного лучшую жизнь, он не считает правильным подходом. «Чтобы жить только сейчас немного лучше, это не вопрос кредита. Так быть не должно», — подчеркнул профессор.