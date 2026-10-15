Переход на четырехдневную рабочую неделю в Латвии должен сопровождаться повышением производительности труда. Об этом говорили участники дискуссии, организованной Рижским университетом Страдиня (RSU).

Заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Элина Целминя отметила, что сокращение рабочего времени связано не только с количеством отработанных часов, но и со здоровьем сотрудников, балансом между работой и личной жизнью и конкурентоспособностью экономики.

По ее словам, важно понять, в каких отраслях четырехдневная неделя действительно может работать. Например, условия офисных сотрудников существенно отличаются от работы предприятий с непрерывным производством.

«Мы не можем позволить себе наслаждаться более длинными выходными, не думая о повышении производительности и конкурентоспособности экономики», — подчеркнула Целминя.

Она напомнила, что предложение о переходе на 32-часовую рабочую неделю уже поступало в Сейм, однако дальнейшего продвижения не получило.

Представитель Министерства экономики Сигне Брике сообщила, что в 2025 году производительность труда в Латвии выросла на 2,8%, тогда как затраты на рабочую силу за 2021–2024 годы увеличились примерно на 12%. На фоне старения населения и нехватки работников производительность должна расти быстрее.

Профессор Солфордского университета Дайга Камераде подчеркнула: цель исследования — не заставить людей выполнять 40 часов работы за 32 часа, а выяснить, при каких условиях сокращенная рабочая неделя действительно приносит пользу.