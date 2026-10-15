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Четырехдневная рабочая неделя в Латвии: работать меньше можно, но при условии 1 180

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2026
LETA
Изображение к статье: работник офиса

Переход на четырехдневную рабочую неделю в Латвии должен сопровождаться повышением производительности труда. Об этом говорили участники дискуссии, организованной Рижским университетом Страдиня (RSU).

Заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Элина Целминя отметила, что сокращение рабочего времени связано не только с количеством отработанных часов, но и со здоровьем сотрудников, балансом между работой и личной жизнью и конкурентоспособностью экономики.

По ее словам, важно понять, в каких отраслях четырехдневная неделя действительно может работать. Например, условия офисных сотрудников существенно отличаются от работы предприятий с непрерывным производством.

«Мы не можем позволить себе наслаждаться более длинными выходными, не думая о повышении производительности и конкурентоспособности экономики», — подчеркнула Целминя.

Она напомнила, что предложение о переходе на 32-часовую рабочую неделю уже поступало в Сейм, однако дальнейшего продвижения не получило.

Представитель Министерства экономики Сигне Брике сообщила, что в 2025 году производительность труда в Латвии выросла на 2,8%, тогда как затраты на рабочую силу за 2021–2024 годы увеличились примерно на 12%. На фоне старения населения и нехватки работников производительность должна расти быстрее.

Профессор Солфордского университета Дайга Камераде подчеркнула: цель исследования — не заставить людей выполнять 40 часов работы за 32 часа, а выяснить, при каких условиях сокращенная рабочая неделя действительно приносит пользу.

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#Латвия #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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