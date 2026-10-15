В Латвии проходит Неделя безопасности, во время которой школы проверяют готовность к чрезвычайным ситуациям. Учения в Икшкильской средней школе показали, что ученики и учителя умеют организованно покидать здание, однако система оповещения нуждается в улучшении.

Насколько быстро школьники смогут покинуть здание в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации? На этой неделе образовательные учреждения Латвии проверяют свои планы действий на практике. Одни из таких учений прошли в Икшкильской средней школе, где побывали Новости ТВ3.

В среду в 9:45 в школе прозвучал сигнал учебной тревоги. Ученики под руководством педагогов направились к выходам и собрались на специально отведенной площадке возле здания.

Главной задачей было проверить, насколько организованно проходит эвакуация, знают ли дети необходимые маршруты и могут ли учителя быстро убедиться, что никто не остался внутри.

Для контроля в школе используется система цветных карточек. В каждом классе имеются списки учеников, а количество присутствующих обновляется каждый учебный час. После эвакуации педагоги сверяют данные и поднимают карточку соответствующего цвета.

Зеленая означает, что все ученики на месте. Красная сигнализирует о проблеме — кого-то не хватает и необходимо выяснить, где находится отсутствующий.

По словам директора Икшкильской средней школы Владимира Самохина, учения подтвердили, что школа способна провести организованную эвакуацию.

«Сильная сторона заключается в том, что организованность все-таки есть. Мы можем выйти на улицу, можем сделать это организованно, можем установить, все ли вышли или кто-то остался», — рассказал директор.

Однако проверка выявила и недостатки. В некоторых помещениях сигнал тревоги оказался слишком тихим или его вообще не было слышно. Кроме того, необходимо проверить работу дверей при срабатывании системы оповещения.

«Внутри школы нам нужно проверить систему оповещения: где сигнал не был слышен, где он, возможно, звучал слишком тихо, где двери закрылись, а где нет», — пояснил Самохин.

При этом сами ученики уже знакомы с правилами эвакуации. Педагоги отмечают, что вопросы безопасности обсуждаются не только во время специальных учений, но и на обычных уроках.

Классный руководитель Санда рассказала, что дети заранее изучали план эвакуации, знакомились со схемами возле кабинетов и вместе с учителем обходили здание, чтобы лучше запомнить маршруты выхода.

«Мы уже говорили на эту тему на уроках социальных знаний, вместе с детьми на практике обошли школу, посмотрели, как все устроено, изучили схему, которая висит у нас возле класса», — рассказала педагог.

Классный руководитель 4а класса Хелмутс Эглитис подчеркнул, что объяснять правила безопасности детям должны все педагоги, а не только учителя физкультуры.

После анализа результатов школа планирует устранить обнаруженные недостатки и еще раз провести эвакуационные учения в течение нынешнего учебного года. Повторная проверка должна показать, удалось ли улучшить слышимость сигнала тревоги и готовность к действиям в чрезвычайной ситуации.

Между тем Неделя безопасности продолжается по всей Латвии до воскресенья. Школам предлагают проверить не только порядок эвакуации, но и способы связи с родителями, а также действия при отключении электричества и других обстоятельствах, нарушающих привычную работу учебного заведения.

Главная цель таких проверок — обнаружить слабые места заранее, пока речь идет об учебной тревоге, а не о реальной угрозе.