16 октября 2026 года чтят священномученика епископа Дионисия Ареопагита Афинского, пресвитера епископа Рустика Парижского и диакона Елевферия Парижского. Еще этот день называли Денисий Позимний и считали, что провести его надо с большой осторожностью — ибо могут произойти самые неприятные события.

О чем вспоминают в Церкви 16 октября 2026 года

Дионисий жил в Афинах в I веке. Он был из хорошей небедной семьи, получил классическое эллинское образование. А потом, желая углубить свои знания, поехал в египетский город Илиополь (Гелиополь). Там он особенно увлекся астрономией. В частности, вместе с другом, таким же как он ученым Аполлофеном, он стал свидетелем солнечного затмения, которое случилось в момент распятия Иисуса Христа.

Окончив обучение, он вернулся на родину. Там благодаря учености и происхождению он был избран в Верховный афинский суд (Ареопаг), потому он и получил прозвище Ареопагит. На одно из заседаний Ареопага, на котором присутствовал Дионисий, был приглашен апостол Павел для разъяснения учения, которое он нес людям. Тогда-то Дионисий впервые подробно услышал постулаты христианства и уверовал во Христа. Он стал учеником апостола, приняв от него крещение.

Через некоторое время он был рукоположен в епископа Афинского. При императоре Нероне начались гонения на христиан. Апостолов Павла и Петра казнили в Риме. Тогда Дионисий принял решение продолжить их дело, вместе со священниками Рустиком и Елевферием он отправился с проповедью по европейским странам — Италии, Испании, Германии, Галлии (Франции). В Лютеции Галлийской (ныне это — Париж) они все втроем были схвачены и брошены в тюрьму. Их жестоко мучили, пытаясь заставить отказаться от веры. А потом — казнили.

Смысл праздника

Народные приметы погоды

— Теплый день обещает отсутствие морозов до Артемьева дня (2 ноября 2026 года).

— Домашние животные беспокоятся — вот-вот будет ненастье.

— Птицы летают туда-сюда стайками — к снегу и дождю с ветром.

— Если в этот день повторно зацвел шиповник — к теплой и еще долгой осени.

Что можно делать 16 октября 2026 года

— В этот день следует готовить блюда с луком, чесноком и редькой.

— Нужно беречь здоровье — велика вероятность простуд.

— Прекрасный день, чтобы сходить в баню.

— Внимательно относитесь к любым своим поступкам.

— Помогайте людям, будьте внимательными к близким.

Что нельзя делать 16 октября 2026 года

— Не стоит никого приглашать в дом и пускать незваных гостей.

— Очень опасно открывать окна и держать открытыми двери.

— Не лезьте на рожон в общении, не доводите разговоры до ссоры.