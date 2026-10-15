В четверг, 15 октября, в Латвии ожидается преимущественно облачная, но сухая погода. Местами из-за облаков выглянет солнце, а температура воздуха поднимется до +9…+14 градусов. В Риге синоптики прогнозируют до +12 градусов без дождя.

В четверг, 15 октября, погода в Латвии останется спокойной: сильного ветра и существенных осадков не ожидается. Небо большую часть дня будет затянуто облаками, однако в отдельных районах возможны прояснения.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков, температура воздуха в течение дня составит от +9 до +14 градусов. Ветер будет преимущественно слабым.

В Риге четверг также пройдет без дождя. Несмотря на облачность, временами может появляться солнце.

В столице будет дуть слабый южный и юго-восточный ветер, а воздух прогреется примерно до +12 градусов.

Погодные условия определяет область высокого атмосферного давления. Именно влияние антициклона способствует отсутствию значительных осадков и относительно спокойной погоде, хотя это не обязательно означает ясное небо.

Таким образом, четверг подойдет для прогулок и других занятий на открытом воздухе: дождь не должен существенно мешать планам. При этом из-за облачности и умеренной температуры осенняя куртка по-прежнему будет кстати.