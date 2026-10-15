Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дождей почти не будет, а местами выглянет солнце: прогноз погоды в Латвии на четверг 0 44

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: кот в листьях
ФОТО: Unsplash

В четверг, 15 октября, в Латвии ожидается преимущественно облачная, но сухая погода. Местами из-за облаков выглянет солнце, а температура воздуха поднимется до +9…+14 градусов. В Риге синоптики прогнозируют до +12 градусов без дождя.

В четверг, 15 октября, погода в Латвии останется спокойной: сильного ветра и существенных осадков не ожидается. Небо большую часть дня будет затянуто облаками, однако в отдельных районах возможны прояснения.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков, температура воздуха в течение дня составит от +9 до +14 градусов. Ветер будет преимущественно слабым.

В Риге четверг также пройдет без дождя. Несмотря на облачность, временами может появляться солнце.

В столице будет дуть слабый южный и юго-восточный ветер, а воздух прогреется примерно до +12 градусов.

Погодные условия определяет область высокого атмосферного давления. Именно влияние антициклона способствует отсутствию значительных осадков и относительно спокойной погоде, хотя это не обязательно означает ясное небо.

Таким образом, четверг подойдет для прогулок и других занятий на открытом воздухе: дождь не должен существенно мешать планам. При этом из-за облачности и умеренной температуры осенняя куртка по-прежнему будет кстати.

×
#Рига #погода #Латвия #прогноз #осень #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: листья на скамейке
Изображение к статье: Женщина за компьютером
Изображение к статье: курица
Изображение к статье: В каких странах Европейского союза можно приобрести лекарства по электронному рецепту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: алименты, дети Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Starlink
В мире
Изображение к статье: задержание
ЧП и криминал
Изображение к статье: ребенок в коляске
Наша Латвия
Изображение к статье: Марис Кучинскис оптимизирует всех, до кого дотянется. Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: Новейшие лайнеры — в ожидании судьбы. Эксклюзив!
Бизнес
1
Изображение к статье: алименты, дети Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Starlink
В мире
Изображение к статье: задержание
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео