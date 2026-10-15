Снижение рождаемости меняет ситуацию с детскими садами в Латвии. В Риге всего за несколько месяцев число воспитанников сократилось на 1500, а частные дошкольные учреждения ежегодно закрываются. При этом в некоторых пригородах столицы родители по-прежнему сталкиваются с нехваткой мест.

В Риге стремительно сокращается число детей, посещающих дошкольные учреждения. Если весной в столичных детских садах было около 20 000 воспитанников, то сейчас их осталось примерно 18 500. Снижение затрагивает как муниципальные, так и частные учреждения, пишет Diena.

Особенно заметны изменения в частном секторе. Весной частные детсады посещали около 6800 детей, а теперь — 6300. Таким образом, за несколько месяцев они потеряли примерно 500 воспитанников.

Сокращение числа детей уже отражается на работе учреждений. Как сообщила на заседании парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям руководитель Латвийского общества частных дошкольных учреждений Дайна Кайиня, ежегодно три-четыре частных детсада прекращают деятельность.

Главная причина изменений — снижение рождаемости, которое постепенно уменьшает число детей дошкольного возраста. Для детских садов это означает сокращение числа воспитанников, а для частных учреждений — дополнительные финансовые трудности.

Однако свободные места появились далеко не везде. По данным Министерства умного управления и регионального развития, очереди сохраняются в отдельных самоуправлениях, прежде всего в Кекавском, Ропажском и Марупском краях.

Таким образом, ситуация складывается неравномерно: в Риге число воспитанников падает, тогда как в некоторых пригородах столицы спрос на места в детсадах по-прежнему превышает предложение.

Представители частных дошкольных учреждений считают, что государству необходимо пересмотреть подход к организации этой системы, учитывая не только демографические изменения, но и потребности работающих родителей.

Одно из предложений — разрешить детским садам принимать детей младше полутора лет. Сейчас такая возможность ограничена, что может затруднять возвращение родителей на работу после рождения ребенка.

По словам Кайини, речь не идет о необходимости создавать специальные условия во всех учреждениях. Такая услуга нужна не каждой семье, а для ее внедрения, по ее оценке, достаточно увеличить число сотрудников, работающих с группой детей.

Еще одна проблема связана с правилами финансирования и приема детей в разных самоуправлениях.

В частности, в Ропажском крае родители должны сначала зарегистрировать ребенка в муниципальном детском саду рядом с задекларированным местом жительства. Обратиться в частное учреждение можно, если в муниципальном нет свободных мест.

Однако для многих семей удобнее детский сад рядом с работой, а не домом. В результате некоторые родители меняют задекларированное место жительства на Ригу, чтобы получить возможность устроить ребенка в столичное учреждение.

Латвийское общество частных дошкольных учреждений предлагает установить единые правила финансирования по всей стране и предоставить родителям больше свободы выбора между муниципальными и частными детсадами.

Представители отрасли подчеркивают, что к обоим типам учреждений предъявляются одинаковые требования, поэтому и подход к их финансированию должен быть сопоставимым.

При этом, по мнению Кайини, одних денежных пособий недостаточно для улучшения демографической ситуации. Необходимы меры, которые помогут семьям совмещать воспитание детей с работой и повседневной жизнью.

Пока же сокращение рождаемости приводит к противоположным последствиям в разных частях Рижского региона: одни детсады теряют воспитанников и закрываются, а другие продолжают работать в условиях нехватки мест.