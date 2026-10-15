Демографическая ситуация в Латвии продолжает ухудшаться. За первые восемь месяцев 2026 года в стране зарегистрировано 7648 новорожденных — почти на 400 меньше, чем годом ранее. При этом число умерших более чем вдвое превысило число родившихся.

По предварительным данным Центрального статистического управления, которые приводит ЛЕТА, с января по август в Латвии зарегистрировано 7648 новорожденных. Это на 4,8%, или на 387 детей, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди новорожденных — 3942 мальчика и 3706 девочек. По сравнению с восемью месяцами 2025 года число зарегистрированных мальчиков сократилось на 5,8%, а девочек — на 3,8%.

В последние два летних месяца число новорожденных превышало тысячу. В августе зарегистрировано 1035 детей — 538 мальчиков и 497 девочек. Однако даже этот показатель оказался на 5,9% ниже прошлогоднего: в августе 2025 года родившихся было на 65 больше.

Одновременно в Латвии сократилась и смертность. За восемь месяцев зарегистрировано 17 218 умерших — на 219 человек, или на 1,3%, меньше, чем годом ранее.

Тем не менее естественная убыль населения продолжает увеличиваться. Разница между числом умерших и родившихся за восемь месяцев достигла 9570 человек. Год назад за тот же период она составляла 9402 человека.

Таким образом, несмотря на небольшое снижение смертности, сокращение рождаемости привело к дальнейшему увеличению естественной убыли населения. На каждого зарегистрированного новорожденного в этом году приходится примерно 2,25 умершего.

Снижается и число заключаемых браков. С января по август в Латвии зарегистрировано 7050 браков — на 568, или на 7,5%, меньше, чем за соответствующий период 2025 года.

По предварительной оценке статистического управления, на 1 сентября 2026 года в Латвии проживали 1,83 миллиона человек.

Пока статистика не показывает улучшения демографической ситуации: даже при снижении смертности число новорожденных остается значительно ниже числа умерших.