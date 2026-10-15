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Неполным семьям добавят 40 евро алиментов: детей Латвии поделили на «первый» и «второй» сорт 2 2102

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: алименты, дети

Депутаты Сейма концептуально одобрили повышение выплат из Гарантийного фонда средств на содержание на тех детей, чьи родители злостно уклоняются от уплаты алиментов.

Хотят повысить выплаты

Комиссия Сейма концептуально поддержала поправки к Закону о Гарантийном фонде средств на содержание. Цель: искоренить вопиющее неравенство между детьми, получающими алименты от родителей в разводе, и теми, кому вместо беглых родителей платит государство.

Законопроект предлагает вернуться к справедливому принципу: если один из родителей не обеспечивает ребенку положенный законом минимум, Гарантийный фонд ЛР обязан выплачивать пособие в том же размере, который в соответствии с Гражданским законом утвержден Кабинетом министров.

Однако до сих пор существовала дискриминационная вилка: размер алиментов, который обязан платить родитель - один, а сумма, которую реально гарантирует государство из фонда в случае неуплаты, — заметно меньше.

Как подчеркивают депутаты, у государства есть прямая обязанность заботиться о защите детей, особенно когда бросившие их мамы или папы плевать хотели на свои родительские обязанности.

Но! «Потребности ребенка не меняются в зависимости от того, выполняет ли родитель свои обязанности или же алименты вместо него временно обеспечивает государство. Поэтому недопустимо, чтобы в такой ситуации ребенку гарантировался урезанный размер средств на содержание. Цель — устранить это неравенство и сделать так, чтобы каждому ребенку полагался равный, установленный законом минимальный размер алиментов», — констатируют очевидное депутаты.

О детях «первого» и «второго» сорта

Разница между реальностью и государственными гарантиями такая.

Для детей в возрасте до семи лет гарантированный государством размер алиментов сейчас составляет 155 евро в месяц, хотя по Гражданскому закону минимальная планка алиментов от родителей установлена на уровне 195 евро.

Для детей от семи до 18 лет государство гарантирует 180 евро, в то время как минимальный законный порог от родителей - 234 евро.

Согласно новому законопроекту, фонд будет выплачивать пособие именно в том минимальном размере, который утвержден правительством (однако не выше суммы, прописанной в судебном решении или соглашении об алиментах).

В аннотации к законопроекту депутаты указывают: для реализации этих поправок в 2027 году из государственного бюджета придется изыскать порядка 20 миллионов евро.

Впрочем, авторы инициативы считают, что часть этих денег вернется обратно в казну за счет общего роста доходов домохозяйств и связанных с этим налоговых поступлений.

Реализация поправок призвана не только сгладить социальное неравенство и дать детям больше возможностей для полноценного развития, но и положить конец ситуации, когда государство само делит детей на «первый» и «второй» сорта в зависимости от порядочности их родителей.

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#Латвия #алименты #депутаты #семья #дети
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Николай Кудрявцев
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