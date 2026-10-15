Депутаты Сейма концептуально одобрили повышение выплат из Гарантийного фонда средств на содержание на тех детей, чьи родители злостно уклоняются от уплаты алиментов.

Хотят повысить выплаты

Комиссия Сейма концептуально поддержала поправки к Закону о Гарантийном фонде средств на содержание. Цель: искоренить вопиющее неравенство между детьми, получающими алименты от родителей в разводе, и теми, кому вместо беглых родителей платит государство.

Законопроект предлагает вернуться к справедливому принципу: если один из родителей не обеспечивает ребенку положенный законом минимум, Гарантийный фонд ЛР обязан выплачивать пособие в том же размере, который в соответствии с Гражданским законом утвержден Кабинетом министров.

Однако до сих пор существовала дискриминационная вилка: размер алиментов, который обязан платить родитель - один, а сумма, которую реально гарантирует государство из фонда в случае неуплаты, — заметно меньше.

Как подчеркивают депутаты, у государства есть прямая обязанность заботиться о защите детей, особенно когда бросившие их мамы или папы плевать хотели на свои родительские обязанности.

Но! «Потребности ребенка не меняются в зависимости от того, выполняет ли родитель свои обязанности или же алименты вместо него временно обеспечивает государство. Поэтому недопустимо, чтобы в такой ситуации ребенку гарантировался урезанный размер средств на содержание. Цель — устранить это неравенство и сделать так, чтобы каждому ребенку полагался равный, установленный законом минимальный размер алиментов», — констатируют очевидное депутаты.

О детях «первого» и «второго» сорта

Разница между реальностью и государственными гарантиями такая.

Для детей в возрасте до семи лет гарантированный государством размер алиментов сейчас составляет 155 евро в месяц, хотя по Гражданскому закону минимальная планка алиментов от родителей установлена на уровне 195 евро.

Для детей от семи до 18 лет государство гарантирует 180 евро, в то время как минимальный законный порог от родителей - 234 евро.

Согласно новому законопроекту, фонд будет выплачивать пособие именно в том минимальном размере, который утвержден правительством (однако не выше суммы, прописанной в судебном решении или соглашении об алиментах).

В аннотации к законопроекту депутаты указывают: для реализации этих поправок в 2027 году из государственного бюджета придется изыскать порядка 20 миллионов евро.

Впрочем, авторы инициативы считают, что часть этих денег вернется обратно в казну за счет общего роста доходов домохозяйств и связанных с этим налоговых поступлений.

Реализация поправок призвана не только сгладить социальное неравенство и дать детям больше возможностей для полноценного развития, но и положить конец ситуации, когда государство само делит детей на «первый» и «второй» сорта в зависимости от порядочности их родителей.