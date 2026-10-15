Первые десять дней октября в Латвии выдались заметно теплее обычного. В отдельных районах температура превышала +20 градусов, а осадков по стране выпало значительно меньше нормы. При этом начало месяца запомнилось и сильным ветром.

Средняя температура воздуха в Латвии с 1 по 10 октября составила +11,7 градуса — на 2,8 градуса выше климатической нормы. Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, которые приводит ЛЕТА.

Самым теплым днем первой декады стало 1 октября, когда в Вентспилсе воздух прогрелся до +21,6 градуса. Самая низкая температура за этот период была зарегистрирована 3 октября в Даугавпилсе — +1,6 градуса.

Таким образом, разница между максимальной и минимальной температурой за первые десять дней месяца достигла 20 градусов. Несмотря на теплую погоду в среднем по стране, в отдельные дни температура уже приближалась к нулевой отметке.

Осадков в начале октября было заметно меньше обычного. В среднем по Латвии выпало 14,5 миллиметра дождя, что составляет лишь 59% от нормы для этого периода.

При этом распределение осадков оказалось крайне неравномерным. В Сигулде за десять дней выпало 32,3 миллиметра, тогда как в Калнциемсе — всего 3,3 миллиметра. Разница между этими двумя пунктами составила почти десять раз.

Несмотря на сравнительно сухое начало октября, показатели увлажненности почвы за месячный период в большинстве районов оставались в пределах нормы. Лишь в Краславском крае наблюдалось умеренное переувлажнение.

Если учитывать более продолжительный, трехмесячный период, ситуация выглядит иначе: во многих районах Латвии уровень увлажненности оставался повышенным. Наиболее выраженное переувлажнение отмечено в Салдусском крае.

Это означает, что недостаток дождей в первые дни октября пока не изменил общую картину увлажненности, сформировавшуюся за предыдущие месяцы.

Средняя относительная влажность воздуха в первой декаде октября достигла 87%. Самые низкие показатели зафиксированы в Лиепае и Вентспилсе — 82%, самые высокие в Мадоне — 90%.

Не обошлось и без сильного ветра. 9 октября в Вентспилсе зарегистрированы порывы до 28 метров в секунду, или почти 101 километра в час.

Таким образом, первая декада октября сочетала необычно высокие для этого времени года температуры, недостаток осадков и отдельные эпизоды очень сильного ветра.