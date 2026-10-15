В случае масштабного кризиса государственные службы Латвии не смогут оперативно помочь каждому пострадавшему. Жителям необходимо заранее позаботиться о запасах лекарств, средствах первой помощи и предметах первой необходимости как минимум на 72 часа.

Об этом представители государственных учреждений заявили 15 октября на конференции в Резекне, посвящённой готовности системы здравоохранения к чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает агентство LETA, на конференции «Первая линия обороны. Здравоохранение и фармация в обеспечении устойчивости государства» представители экстренных служб и государственных учреждений подчеркнули, что в кризисных ситуациях нельзя рассчитывать исключительно на помощь государства. Каждый человек должен осознавать и собственную ответственность за здоровье и безопасность.

«Мы не сможем направить медика к каждому»

Руководитель Центра управления кризисами Государственной канцелярии, полковник Арвис Зиле предупредил, что в чрезвычайной ситуации количество происшествий и пострадавших может резко увеличиться.

«Мы никогда не окажемся в ситуации, когда сможем немедленно направить медика к каждому человеку по вызову или электрика к каждому столбу, чтобы сразу восстановить оборванные провода», — заявил он.

По словам Зиле, во время кризиса будет значительно больше несчастных случаев, травм и пожаров, поэтому государственные службы физически не смогут реагировать на все происшествия одновременно.

Именно поэтому жителям необходимо заранее подготовиться к возможным чрезвычайным обстоятельствам.

Тревожный чемоданчик и запас лекарств

Зиле напомнил о необходимости иметь дома так называемый тревожный чемоданчик, рассчитанный на первые 72 часа чрезвычайной ситуации.

В нём должны находиться жизненно необходимые вещи, лекарства и перевязочные материалы.

Кроме того, представитель Центра управления кризисами рекомендовал жителям повторить навыки оказания первой помощи.

«Я не хочу сказать, что спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Государство будет стараться помочь, сделает всё возможное, но помочь всем одновременно не сможет. Поэтому каждый из нас должен быть готов индивидуально», — подчеркнул Зиле.

Кто будет работать в больницах во время чрезвычайной ситуации?

Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле обратила внимание на другую проблему — готовность медицинских работников продолжать работу в условиях кризиса.

По её словам, военнослужащие и земессарги заранее знают, что в случае чрезвычайной ситуации получат приказ о привлечении к выполнению соответствующих задач.

В гражданском секторе ситуация сложнее: готовность людей работать в чрезвычайных обстоятельствах во многом зависит от их личной мотивации и чувства ответственности.

«Это сложный вопрос, но я хотела бы рассмотреть его с точки зрения общей культуры государственной безопасности. Мы пытаемся разделять службы, государство, самоуправления, семейных врачей, но все мы находимся в одной лодке», — подчеркнула Ципуле.

Заместитель руководителя отдела развития кадровых ресурсов Министерства здравоохранения Даце Рога отметила, что особое значение имеет подготовка ключевого персонала медицинских учреждений.

По её словам, важно, чтобы сотрудники заранее знали, куда именно они должны прибыть в случае кризиса.

Для этого персонал больниц привлекают к специальным учениям. Медицинские работники должны понимать, как действовать в чрезвычайной ситуации — как в своём учреждении, так и в ближайшей к месту проживания больнице.

Латвийцам не хватает знаний о здоровье

Руководитель Сети организаций пациентов Латвии Байба Зиемеле обратила внимание на низкий уровень медицинской грамотности населения.

По её оценке, жители страны недостаточно хорошо разбираются в вопросах здоровья, профилактики и оказания помощи.

В связи с этим Зиемеле предложила рассмотреть возможность возвращения в школы отдельного предмета, посвящённого здоровью.

Почему конференцию провели именно в Резекне?

Место проведения конференции было выбрано не случайно.

Как пояснили организаторы, Латгалия находится на восточной границе Латвии, где устойчивость системы здравоохранения, доступность лекарств и бесперебойная работа медицинских учреждений в случае кризиса могут очень быстро превратиться в вопросы государственной безопасности.

В качестве одного из примеров актуальных угроз организаторы упомянули инциденты с беспилотниками, залетавшими в воздушное пространство Латвии в районе Латгалии.

В конференции приняли участие руководители латвийской системы здравоохранения и фармацевтической отрасли, представители государственных учреждений и европейских организаций.

Участники обсуждали, как обеспечить непрерывность медицинской помощи, доступность медикаментов и готовность персонала в чрезвычайных обстоятельствах, а также изучали практический опыт других стран.

Главный вывод специалистов: даже при хорошо организованной работе государственных служб в масштабном кризисе помощь может задерживаться. Поэтому личная подготовка жителей, наличие необходимых лекарств и умение оказать первую помощь становятся важной частью общей безопасности страны.