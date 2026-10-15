С четверга, 15 октября, на автодорогах Латвии вступают в силу сезонные ограничения скорости. Максимальная разрешённая скорость на большинстве загородных дорог составит 90 км/ч. Однако для одного участка Видземского шоссе предусмотрено исключение, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Снижение разрешённой скорости связано с наступлением осенне-зимнего сезона, когда погодные условия становятся менее предсказуемыми, а риск возникновения опасных ситуаций на дорогах возрастает.

Дорожные знаки, регулирующие скоростной режим, будут заменены в течение 15 октября. Водителей призывают внимательно следить за установленными ограничениями.

На Кекавской объездной дороге замена знаков запланирована на ночь с 15 на 16 октября.

Где разрешат ехать быстрее?

Исключением станет участок Видземского шоссе (А2) от Риги до Сигулды. Здесь благодаря системе адаптивного управления движением максимальная разрешённая скорость даже осенью и зимой при очень хороших дорожных условиях может составлять 100 км/ч.

Однако это не означает, что по данному участку всегда можно будет двигаться с такой скоростью.

В зависимости от погодных условий и состояния дорожного покрытия электронные знаки могут снижать разрешённую скорость до 90, 80 или даже 70 км/ч.

Причём ограничения способны меняться несколько раз в течение суток. Например, если утром дорога сухая, а вечером начинается дождь, снегопад или образуется гололедица, система может автоматически установить более низкий скоростной предел.

Электронные знаки обязательны для всех

В LVC напоминают, что электронные дорожные знаки имеют такую же юридическую силу, как и обычные. За превышение указанной на них скорости предусмотрен штраф в соответствии с законодательством.

Если на электронном знаке не отображается никакая информация, за пределами населённых пунктов действует общее ограничение скорости — 90 км/ч, если другими знаками не установлено иное.

При этом водители обязаны выбирать безопасную скорость с учётом конкретных погодных условий, видимости и состояния дороги.

В LVC подчёркивают: даже если дорожные знаки разрешают движение со скоростью 90 или 100 км/ч, это не освобождает водителя от обязанности снижать скорость, когда дорожная обстановка становится опасной.