Хотя в последние месяцы цены на продукты питания в Латвии снизились, приближение зимнего сезона создаёт новые вызовы для розничной торговли.

Рост расходов на топливо, электроэнергию и отопление может ограничить возможности торговцев продолжать снижать цены. Вместе с тем оснований прогнозировать общее подорожание продуктов питания нет, поскольку динамика цен будет зависеть от совокупности нескольких факторов, отмечает SIA «Latvijas Tirgotāju savienība» («LaTS»).

«Покупателю, конечно, важнее всего, сколько стоят хлеб, молоко и другие продукты повседневного спроса. Однако за каждой ценой стоит целая цепочка расходов. Если дорожает топливо, увеличиваются затраты на доставку, а зимой дополнительную нагрузку создают отопление и электроэнергия. Торговцы заинтересованы в сохранении конкурентоспособных цен, однако их возможности компенсировать рост расходов не безграничны. Особенно это касается небольших магазинов в регионах», — отмечает председатель правления LaTS Раймондс Окманис.

По данным Центрального статистического управления, в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8% по сравнению с августом. Снижение продолжалось уже шестой месяц подряд. В то же время за месяц цены на топливо выросли на 9,6%, а на электроэнергию — на 3%. Средняя биржевая цена электроэнергии в Латвии в сентябре была примерно на 36% выше, чем в августе.

Эти разнонаправленные тенденции заставляют задуматься о том, продолжится ли снижение цен на продукты в самые холодные месяцы года, когда у предприятий растут расходы на содержание помещений, отопление и доставку товаров.

Зимой давление на расходы торговцев усиливается

Цена продукта на магазинной полке складывается не только из стоимости, установленной производителем или поставщиком. В неё также входят расходы на транспортировку, хранение, электроэнергию, содержание помещений и оплату труда. Для небольших магазинов эти затраты могут быть особенно существенными, поскольку их приходится покрывать за счёт сравнительно небольшого оборота.

В отличие от крупных торговых центров, небольшие магазины зачастую имеют меньше возможностей распределять постоянные расходы на большой объём проданных товаров. Кроме того, в отдалённых населённых пунктах большое значение имеют регулярность поставок и транспортные расходы. Вместе с тем рост затрат не всегда автоматически приводит к повышению цен для покупателей. Часть расходов торговцы покрывают за счёт собственной прибыли, а конкуренция и изменение закупочных цен у поставщиков могут компенсировать увеличение отдельных издержек.

Продолжится ли снижение цен на продукты?

На динамику цен на продукты в ближайшие месяцы будут влиять и сезонные факторы. Осенью цены на некоторые овощи и фрукты традиционно снижаются благодаря новому урожаю. Зимой же большее значение приобретают расходы на хранение, транспортировку и импорт.

При этом динамика цен в разных товарных группах может отличаться. Одновременно с подорожанием отдельных свежих продуктов в других категориях возможно снижение цен, если закупочная стоимость уменьшится или торговцы предложат более выгодные акции.

Министерство экономики также указывало, что на дальнейшую динамику цен в Латвии будут существенно влиять колебания стоимости энергоресурсов и продуктов питания на мировых рынках, а также геополитическая ситуация.

SIA «LaTS» была основана в 2007 году с целью объединить малых и средних розничных торговцев продуктами питания в Латвии, сократить расходы и повысить конкурентоспособность. В настоящее время сеть объединяет около 270 предприятий и насчитывает более 700 физических торговых точек по всей Латвии.