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Соцслужбы Латвии смогут самостоятельно запрашивать банковские выписки жителей 1 275

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
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С 1 июля 2027 года социальные службы Латвии получат право напрямую запрашивать в банках выписки со счетов жителей, обращающихся за социальной помощью. Соответствующие поправки к Закону о кредитных учреждениях Сейм принял в окончательном чтении в четверг, 15 октября.

Сейчас для получения социальной помощи или определения статуса домохозяйства жители должны самостоятельно предоставлять социальным службам выписки со своих банковских счетов. Это не всегда удобно, а иногда требует дополнительных расходов.

Новые правила позволят соцслужбам самостоятельно получать необходимые сведения от банков и других поставщиков платежных услуг. Речь идет о выписках за определенный законодательством период и только в тех случаях, когда информация требуется для выполнения функций, предусмотренных Законом о социальных услугах и социальной помощи.

Таким образом, банковские данные будут запрашиваться по тому же принципу, по которому социальные службы уже получают необходимую информацию от других государственных учреждений.

Предполагается, что нововведение избавит жителей от лишней бумажной волокиты, ускорит рассмотрение заявлений и упростит назначение социальной помощи.

Поправки приняты в рамках проекта цифровой трансформации DigiSoc, который реализует Министерство благосостояния. Его цель — модернизировать систему предоставления социальных услуг и помощи, наладив более эффективный обмен информацией между учреждениями.

Новые полномочия социальных служб вступят в силу 1 июля 2027 года.

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#банки #Латвия #социальная помощь #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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