Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Солнце вернётся, но есть нюанс: что ждёт Латвию в выходные 0 273

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заморозки
ФОТО: depositphotos

В выходные антициклон принесёт в Латвию более сухую погоду и заморозки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Если в начале недели погодные условия в Латвии преимущественно определялись циклонами и во многих местах шли дожди, то к выходным усилится влияние антициклона. Осадков станет меньше, однако по ночам местами по-прежнему будет образовываться туман, а в отдельных районах страны температура воздуха опустится ниже нуля.

К концу недели атмосферное давление начнёт постепенно повышаться, ожидается переменная облачность. В субботу днём дожди пройдут в западных и центральных районах страны. В ночь на воскресенье небольшой дождь ожидается только в центральных районах, а днём установится сухая и преимущественно солнечная погода.

В этот период преимущественно в восточных и центральных районах по ночам местами будет образовываться туман, который кое-где сохранится до утра и даже до первой половины дня. Будет дуть слабый или умеренный ветер южных направлений, который во второй половине субботы начнёт поворачивать к северному.

Ночью температура воздуха в основном составит от +3 до +8 градусов. Местами на востоке страны ожидаются заморозки — температура может опуститься до 0…−2 градусов. Днём воздух будет прогреваться до +8…+13 градусов, а в пятницу будет на пару градусов теплее.

В начале следующей недели к территории Латвии приблизится центр антициклона. Благодаря этому установится приятная, сухая погода, часто будет светить солнце. Днём температура воздуха составит от +7 до +12 градусов, однако по ночам местами по-прежнему будут наблюдаться небольшие заморозки.

×
#погода #Латвия #прогноз #солнце #заморозки #дождь #температура #туман
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: женщина с телефоном
Изображение к статье: Задумчивый ученик в библиотеке
Изображение к статье: дети в детсаду
Изображение к статье: дети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему слоны накрывают спящих людей ветками?
В мире животных
Изображение к статье: Арцвашен
В мире
Изображение к статье: жд цистерны
В мире
Изображение к статье: Укрепление границы
Политика
3
Изображение к статье: Гражданин Латвии, проживающий на Кубе, попытался добиться отмены результатов выборов в 15-й Сейм
Политика
Изображение к статье: Что происходит, если змею кусает другая змея?
В мире животных
Изображение к статье: Почему слоны накрывают спящих людей ветками?
В мире животных
Изображение к статье: Арцвашен
В мире
Изображение к статье: жд цистерны
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео