В выходные антициклон принесёт в Латвию более сухую погоду и заморозки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Если в начале недели погодные условия в Латвии преимущественно определялись циклонами и во многих местах шли дожди, то к выходным усилится влияние антициклона. Осадков станет меньше, однако по ночам местами по-прежнему будет образовываться туман, а в отдельных районах страны температура воздуха опустится ниже нуля.

К концу недели атмосферное давление начнёт постепенно повышаться, ожидается переменная облачность. В субботу днём дожди пройдут в западных и центральных районах страны. В ночь на воскресенье небольшой дождь ожидается только в центральных районах, а днём установится сухая и преимущественно солнечная погода.

В этот период преимущественно в восточных и центральных районах по ночам местами будет образовываться туман, который кое-где сохранится до утра и даже до первой половины дня. Будет дуть слабый или умеренный ветер южных направлений, который во второй половине субботы начнёт поворачивать к северному.

Ночью температура воздуха в основном составит от +3 до +8 градусов. Местами на востоке страны ожидаются заморозки — температура может опуститься до 0…−2 градусов. Днём воздух будет прогреваться до +8…+13 градусов, а в пятницу будет на пару градусов теплее.

В начале следующей недели к территории Латвии приблизится центр антициклона. Благодаря этому установится приятная, сухая погода, часто будет светить солнце. Днём температура воздуха составит от +7 до +12 градусов, однако по ночам местами по-прежнему будут наблюдаться небольшие заморозки.