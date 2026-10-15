Сейм в четверг, 15 октября, во втором чтении поддержал поправки к Закону о дорожном движении, уточняющие, в каких случаях водители обязаны сообщать о ДТП в Государственную полицию.

Согласно законопроекту, уведомлять полицию будет обязательно в девяти случаях:

Если в аварии пострадали люди.

Если транспортное средство получило серьезные повреждения.

Если в ДТП участвовали более двух транспортных средств.

Если повреждено имущество третьих лиц.

Если поврежден припаркованный автомобиль, водитель которого отсутствует.

Если повреждены элементы дорожной инфраструктуры.

Если пострадало дикое животное.

Если есть подозрение, что кто-то из водителей находится в состоянии опьянения.

Если участники ДТП не могут договориться об обстоятельствах аварии или ее схеме.

При этом решение о необходимости выезда полицейских на место происшествия будет принимать сама полиция. Сотрудники смогут дистанционно оценивать обстоятельства аварии и консультировать водителей.

Расширятся и возможности оформления согласованного извещения о ДТП. Даже если в аварии участвовали более двух автомобилей, водители смогут заполнить извещения и покинуть место происшествия, если полиция не даст других указаний.

Предусматривается также более широкое использование электронных извещений, позволяющих передавать сведения непосредственно в систему обязательного страхования OCTA.

Цель изменений — сократить ненужные выезды полиции, ускорить оформление аварий и уменьшить неудобства для участников дорожного движения.

Законопроект также затрагивает вопрос употребления алкоголя и других одурманивающих веществ до заполнения согласованного извещения: в действующем регулировании прямой запрет на это отсутствует.