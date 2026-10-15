Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии изменят правила оформления ДТП: когда обязательно вызывать полицию 0 57

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2026
LETA
Изображение к статье: согласованное сообщение о дтп
ФОТО: LETA

Сейм в четверг, 15 октября, во втором чтении поддержал поправки к Закону о дорожном движении, уточняющие, в каких случаях водители обязаны сообщать о ДТП в Государственную полицию.

Согласно законопроекту, уведомлять полицию будет обязательно в девяти случаях:

Если в аварии пострадали люди.

Если транспортное средство получило серьезные повреждения.

Если в ДТП участвовали более двух транспортных средств.

Если повреждено имущество третьих лиц.

Если поврежден припаркованный автомобиль, водитель которого отсутствует.

Если повреждены элементы дорожной инфраструктуры.

Если пострадало дикое животное.

Если есть подозрение, что кто-то из водителей находится в состоянии опьянения.

Если участники ДТП не могут договориться об обстоятельствах аварии или ее схеме.

При этом решение о необходимости выезда полицейских на место происшествия будет принимать сама полиция. Сотрудники смогут дистанционно оценивать обстоятельства аварии и консультировать водителей.

Расширятся и возможности оформления согласованного извещения о ДТП. Даже если в аварии участвовали более двух автомобилей, водители смогут заполнить извещения и покинуть место происшествия, если полиция не даст других указаний.

Предусматривается также более широкое использование электронных извещений, позволяющих передавать сведения непосредственно в систему обязательного страхования OCTA.

Цель изменений — сократить ненужные выезды полиции, ускорить оформление аварий и уменьшить неудобства для участников дорожного движения.

Законопроект также затрагивает вопрос употребления алкоголя и других одурманивающих веществ до заполнения согласованного извещения: в действующем регулировании прямой запрет на это отсутствует.

×
#полиция #Латвия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Заморозки
Изображение к статье: розетка
Изображение к статье: Тревожный чемоданчик
Изображение к статье: На автодорогах Латвии вступают в силу сезонные ограничения скорости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Печеный баклажан с томатами и веганским песто
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трамп и майор-террорист
В мире
Изображение к статье: Лига конференций УЕФА: «Рига» дома не смогла одолеть алматинский «Кайрат»
Спорт
Изображение к статье: Усик на ринге
Lifenews
Изображение к статье: Кино
Наша Латвия
Изображение к статье: Растения, которые стоит сажать рядом с огурцами для увеличения урожая
Дом и сад
Изображение к статье: Печеный баклажан с томатами и веганским песто
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трамп и майор-террорист
В мире
Изображение к статье: Лига конференций УЕФА: «Рига» дома не смогла одолеть алматинский «Кайрат»
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео