В пятницу воздух в Латвии прогреется до +10...+15 градусов, и самый теплый день ожидается в Курземе, прогнозируют синоптики.

В пятницу воздух в Латвии прогреется до +10...+15 градусов, и самый теплый день ожидается в Курземе, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром местами возможен туман. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 14 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха в ночь на пятницу составит от 0 градусов местами в Латгале до +9 градусов на побережье.

В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер. Температура воздуха в столице ночью опустится до +7 градусов, а днем составит +13 градусов.