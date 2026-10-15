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В пятницу синоптики обещают небольшое потепление 0 92

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2026
LETA
Изображение к статье: желтая листва

В пятницу воздух в Латвии прогреется до +10...+15 градусов, и самый теплый день ожидается в Курземе, прогнозируют синоптики.

В пятницу воздух в Латвии прогреется до +10...+15 градусов, и самый теплый день ожидается в Курземе, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром местами возможен туман. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 14 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха в ночь на пятницу составит от 0 градусов местами в Латгале до +9 градусов на побережье.

В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер. Температура воздуха в столице ночью опустится до +7 градусов, а днем составит +13 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура #туман
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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