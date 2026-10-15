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В сентябре средняя цена на электроэнергию в Латвии выросла на 36% 2 105

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2026
LETA
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В сентябре средняя цена электроэнергии на бирже "Nord Pool" выросла в Латвии по сравнению с августом на 36% до 108,53 евро за мегаватт-час, говорится в обзоре рынка электроэнергии АО "Latvenergo"

В Литве средняя цена на электроэнергию в сентябре также увеличилась на 36% - до 108,44 евро за мегаватт-час, а в Эстонии - на 27% до 74,85 евро за мегаватт-час.

В сентябре на бирже "Nord Pool" доминировал рост цен на электроэнергию, при этом средние цены росли во всех торговых зонах. На балтийском рынке в 15-минутных торговых интервалах цены колебались от -0,22 евро до 369,55 евро за мегаватт-час, а системная цена "Nord Pool" за месяц выросла на 24% до 95,57 евро за мегаватт-час.

В сентябре на рынок электроэнергии в Балтии повлияли сезонно более низкая выработка солнечных электростанций и сниженная доступность энергии атомных электростанций в странах Северной Европы. В свою очередь, более высокая выработка ветряных станций и импорт из Финляндии частично компенсировали снижение предложения электроэнергии в регионе.

Потребление электроэнергии в странах Балтии в сентябре составило 2158 гигаватт-часов, что на 3% больше, чем в предыдущем месяце, и на 7% больше, чем в сентябре прошлого года. Потребление в Латвии увеличилось по сравнению с августом на 2% до 583 гигаватт-часов, а годовой прирост составил 12%. В Литве потребление составило 998 гигаватт-часов, что на 2% больше, чем месяцем ранее, и на 11% больше, чем в прошлом году. Тем временем в Эстонии потребление достигло 578 гигаватт-часов, что на 4% больше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 3% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Производство электроэнергии в странах Балтии в сентябре сохранилось на уровне предыдущего месяца - 1583 гигаватт-часа, что на четверть больше, чем годом ранее. В Латвии было произведено 355 гигаватт-часов электроэнергии, что на 4% больше, чем в августе, и на 24% больше сентября прошлого года. В Литве объем производства по сравнению с предыдущим месяцем существенно не изменился и составил 871 гигаватт-час, а годовой прирост - 31%. В Эстонии объем произведенной электроэнергии составил 357 гигаватт-часолв, что на 4% меньше, чем месяцем ранее, но на 14% больше, чем в сентябре прошлого года.

Соотношение производства и потребления электроэнергии в странах Балтии в сентябре составило 73%, в том числе в Латвии - 61%, в Литве - 87%, в Эстонии - 62%.

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#энергетика #Latvenergo #электроэнергия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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