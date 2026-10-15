Пока многие соискатели в Латвии рассылают десятки CV и неделями или даже месяцами ждут хотя бы одного приглашения на собеседование, для одной жительницы Латвии поиски работы завершились почти невероятно быстро — работодатель позвонил ей уже через 15 минут после отправки CV.

Своим опытом женщина поделилась в социальной сети «Threads», вызвав широкие дискуссии о том, что сейчас на латвийском рынке труда на самом деле ценится больше — впечатляющее CV, профессиональный опыт или какой-то более редкий навык.

«Никогда не находила работу так быстро. Мне позвонили через 15 минут после отправки CV. Рекомендации не просили. Собеседование было самым лёгким и плавным ever. Шведский язык. Я была готова искать работу дольше, но не придётся. Доходы супер», — пишет она.

Именно знание шведского языка комментаторы быстро назвали возможным ключом к успеху.

«Скорее всего, здесь ключевое слово — шведский язык. Наверняка с такими знаниями конкуренция не очень большая», — рассуждала одна из комментаторов.

С этим согласились и другие, указав, что более редкие иностранные языки могут сделать кандидата на рынке труда гораздо заметнее. Один из комментаторов написал, что сейчас также ищут людей со знанием финского и норвежского языков.

И сама автор публикации не скрывала, что язык, вероятнее всего, был решающим фактором. «На 99% — шведский язык, без него моё CV хорошее, но конкуренция выше. Со шведским языком плюс весь опыт — конкуренция маленькая. Поэтому, люди, учите языки, если есть такая возможность…» — пишет она.

Новое место работы находится в каком-то транспортном концерне, однако точную должность женщина публично раскрывать не захотела.

Интересно, что шведский язык она старалась сохранять сознательно. При поиске новой работы одним из приоритетов было найти место, где на этом языке можно было бы говорить и в повседневной жизни. Если возможности общаться нет, она советует поддерживать язык с помощью книг, фильмов и подкастов — причём регулярно, как минимум раз в неделю или даже каждый день.

Не для всех поиски работы в Латвии так просты

Эта история вызвала и скептические реакции. Один из комментаторов указал, что 15 минут от отправки CV до звонка работодателя — вовсе не повседневная реальность латвийского рынка труда. На это автор публикации ответила, что описывает только свой опыт и не претендует на выводы обо всей стране. К тому же когда-то, живя в Швеции, свою первую работу она искала полтора года.

И официальная статистика действительно показывает интересное противоречие — в Латвии одновременно есть и десятки тысяч безработных, и тысячи незаполненных рабочих мест.

По состоянию на 30 сентября 2026 года в NVA были зарегистрированы 40 049 безработных, а уровень зарегистрированной безработицы составлял 4,5%. Одновременно в NVA были зарегистрированы 11 857 актуальных вакансий. Годом ранее, в конце сентября, на учёте NVA числились 41 108 безработных, а уровень зарегистрированной безработицы составлял 4,7%.

В свою очередь, обследование рабочей силы CSP даёт более широкую картину, поскольку в него включаются не только зарегистрированные в NVA люди. Последние доступные на данный момент данные CSP показывают, что во втором квартале 2026 года в Латвии было 66,2 тысячи безработных в возрасте от 15 до 74 лет, а уровень безработицы достигал 7%.