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Ерофеев день. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 17 октября 2026 года? 0 107

Наша Латвия
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Священномученик Иерофей, епископ Афинский

17 октября 2026 года чтят священномученика Иерофея, епископа Афинского. В народе святого назвали более привычно — Ерофей. Ему дали прозвище Лешегон, считается, что в этот день вся нечисть проваливается в землю до весны, забирая с собой лесных зверей, птиц и всю растительность.

О чем вспоминают в Церкви 17 октября 2026 года

Иерофей жил в I веке в Афинах. Он был знатным и очень умным человеком, горожане избрали его в высший орган власти города — Ареопаг. Там также как и другой святой — Дионисий Ареопаг он присутствовал на выступлении апостола Павла, который разъяснял христианское учение. Это выступление, более близкое к проповеди, привело его к вере. Он принял крещение от Павла. А через некоторое время апостол рукоположил Иерофея в сан епископа.

По преданию, епископ Иерофей присутствовал вместе с апостолами при погребении Богородицы. Он так горевал, его погребальные песни звучали совершенно божественно, все слышавшие это признали в нем святого и праведного мужа и образец для остальных верующих.

Иерофей в целом вел невероятно благочестивую жизнь, мудро управлял паствой. Погиб он от рук язычников. Святого почитают в Греции и Испании.

Смысл праздника

Вспоминают святого, который был праведным мужем и признавался образцом верующего человека.

Народные приметы погоды

— Закат красный — ближайшие дни ветреные.

— Птицы на ветках нахохлились — к непогоде.

— Домашние животные фыркают и сопят — приближается ненастье.

Что можно делать 17 октября 2026 года

— Прекрасный день, чтобы провести его дома, с близкими людьми.

— Отлично побольше читать и молиться, поменьше болтать.

Что нельзя делать 17 октября 2026 года

— Не верьте словам чужих людей, особенно малознакомым.

— Соблюдайте осторожность на дорогах.

— Нельзя пить алкоголь.

— Не пейте лекарства, которые не были прописаны врачом.

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#вера #религия #культура #традиции #приметы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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