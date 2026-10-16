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Если виновник аварии не известен... Грядут серьезные изменения в страховании ОСТА 0 288

Наша Латвия
Дата публикации: 16.10.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: оценка ущерба от ДТП

В надежде на то, что изменения улучшат работу страховых компаний и защиту пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) людей, Сейм внес поправки в закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (OCTA).

Данные поправки были приняты по предложению Автомобильной ассоциации по примеру Эстонии. Поправки предусматривают введение нового порядка урегулирования ущерба: в дальнейшем в определенных случаях человек, чье транспортное средство было повреждено в результате ДТП, сможет обращаться к своему страховщику, а не к страховщику транспортного средства, причинившего ущерб. Ожидается, что это улучшит работу страховых компаний. Новый порядок вступит в силу с 1 июля 2027 года и будет применяться к страховым случаям после этой даты.

Комментируя изменения, председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств и председатель Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин отметил, что они введены по примеру 20-летнего опыта Эстонии и в надежде на то, что это приведет к позитивным изменениям на рынке.

Сейм также расширил возможности получения возмещения за причиненный транспортному средству ущерб в случаях, когда виновник аварии не установлен. В дальнейшем в подобных случаях возмещение можно будет получить, если в результате происшествия транспортному средству причинены такие повреждения, из-за которых аннулировано разрешение на участие в дорожном движении. Эти изменения будут применяться к случаям, произошедшим с 1 января 2027 года.

"В Латвии ежегодно происходят тысячи случаев, когда машины получают вмятины на парковках или сами наносят их другим автомобилям. К сожалению, заявить о возмещении по таким происшествиям в рамках OCTA сейчас практически невозможно, так как полиция расследует подобные случаи крайне неохотно - обычно нет никаких доказательств, какая из машин виновата, и определить виновного невозможно. Если виновник известен, то заявить, конечно, можно. Именно поэтому в законе сделана оговорка, что в случаях, когда виновник неизвестен, на возмещение можно претендовать только тогда, если транспортное средство повреждено серьезно и дорожная полиция аннулировала ему допуск к дорожному движению. Таких случаев в год немного - примерно пять", - сказал Абашин.

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#страхование #Латвия #ДТП #автомобили
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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