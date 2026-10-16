После неудачи на выборах в Сейм партия «Для развития Латвии» (Latvijas attīstībai) столкнулась с массовым уходом своих членов. Партию покинули председатель Марупского краевого самоуправления Айварс Оситис, ещё пять муниципальных депутатов и всё местное отделение — в общей сложности около 30 человек.

Об этом со ссылкой на Латвийское телевидение сообщает агентство LETA.

Сам Оситис утверждает, что решение не связано ни с результатами парламентских выборов, ни с изменением его политических убеждений.

По его словам, причиной стали конкретные люди внутри партии, с которыми он больше не желает находиться в одной политической организации. При этом называть их имена мэр Марупе отказался.

Из руководства уходят известные политики

Перемены затронули и центральное руководство партии.

О намерении покинуть правление заявили бывший министр обороны Артис Пабрикс, а также экс-министр экономики и бывший министр образования и науки Вячеслав Домбровский.

Оба объяснили свои решения рабочей занятостью.

Председатель партии Юрис Пуце, однако, отрицает, что происходящее свидетельствует о серьёзных внутренних разногласиях.

По его мнению, уход части политиков связан прежде всего с разочарованием результатами выборов и сомнениями в перспективах партии.

«Это естественный процесс. У нас не было хороших результатов на выборах. Вероятно, часть тех, кто избран в самоуправления, рассматривает возможность ухода и не верит, что партия сможет восстановиться», — признал Пуце.

Вторые выборы подряд — без мест в Сейме

На выборах в 15-й Сейм партия «Для развития Латвии» получила всего 2,18% голосов и второй раз подряд не смогла пройти в парламент.

Тем не менее набранного количества голосов оказалось достаточно, чтобы политическая сила сохранила право на государственное финансирование.