После неудачи на выборах в Сейм партия «Для развития Латвии» (Latvijas attīstībai) столкнулась с массовым уходом своих членов. Партию покинули председатель Марупского краевого самоуправления Айварс Оситис, ещё пять муниципальных депутатов и всё местное отделение — в общей сложности около 30 человек.
Об этом со ссылкой на Латвийское телевидение сообщает агентство LETA.
Сам Оситис утверждает, что решение не связано ни с результатами парламентских выборов, ни с изменением его политических убеждений.
По его словам, причиной стали конкретные люди внутри партии, с которыми он больше не желает находиться в одной политической организации. При этом называть их имена мэр Марупе отказался.
Из руководства уходят известные политики
Перемены затронули и центральное руководство партии.
О намерении покинуть правление заявили бывший министр обороны Артис Пабрикс, а также экс-министр экономики и бывший министр образования и науки Вячеслав Домбровский.
Оба объяснили свои решения рабочей занятостью.
Председатель партии Юрис Пуце, однако, отрицает, что происходящее свидетельствует о серьёзных внутренних разногласиях.
По его мнению, уход части политиков связан прежде всего с разочарованием результатами выборов и сомнениями в перспективах партии.
«Это естественный процесс. У нас не было хороших результатов на выборах. Вероятно, часть тех, кто избран в самоуправления, рассматривает возможность ухода и не верит, что партия сможет восстановиться», — признал Пуце.
Вторые выборы подряд — без мест в Сейме
На выборах в 15-й Сейм партия «Для развития Латвии» получила всего 2,18% голосов и второй раз подряд не смогла пройти в парламент.
Тем не менее набранного количества голосов оказалось достаточно, чтобы политическая сила сохранила право на государственное финансирование.
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