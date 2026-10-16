В понедельник, 12 октября, в Риге начался отопительный сезон. Цены, как известно, выросли. При этом Рижская дума уже предупредила: этой зимой помощь в оплате коммунальных услуг смогут получить не все.

Как сообщили в Рижском самоуправлении, жилищное пособие назначается не автоматически.

Словам не поверят — потребуют счета

Жилищное пособие — это материальная поддержка, предназначенная для покрытия расходов на жильё. Оно может включать компенсацию затрат на аренду, обслуживание дома, отопление, природный газ, электричество, водоснабжение, канализацию, вывоз мусора, а также интернет и домашний телефон.

Однако рассчитывать на помощь могут далеко не все, а только домохозяйства, соответствующие установленным законом критериям.

При оценке права на пособие Социальная служба проверит доходы, недвижимость, автомобили и другое имущество каждого члена домохозяйства, а также накопления на банковских счетах.

Понадобятся выписки за три месяца

Чтобы оценить материальное положение семьи, каждому члену домохозяйства придётся предоставить в Рижскую социальную службу (Rīgas Sociālais dienests) полный пакет финансовых документов за последние три календарных месяца.

В список входят не только справки о пенсиях и зарплатах, но и подробные выписки с банковских счетов или счетов в почтовой расчётной системе (Pasts norēķinu sistēma).

К заявлению также необходимо приложить квитанции и счета за коммунальные услуги.

Проверки будут регулярными

Контроль за получателями жилищного пособия будет проводиться регулярно.

Если домохозяйство состоит исключительно из пенсионеров или людей с инвалидностью, их финансовое положение будут проверять раз в полгода.

Если же в семье есть хотя бы один трудоспособный человек, проверку доходов и счетов придётся проходить каждые три месяца.

Нюанс с задержкой: дождитесь настоящих счетов

Отдельно в самоуправлении обращают внимание на особенности расчёта той части пособия, которая предназначена для оплаты отопления.

Пособие рассчитывается на основе фактических расходов за предыдущий или текущий месяц. Однако во многих домах отопление в октябре только включают, поэтому в первых платёжках за этот месяц строки с расходами на отопление может ещё не быть. Заранее включать в расчёт пособия предполагаемые или прогнозируемые расходы на отопление Рижское самоуправление не будет.

Поэтому перерасчёт пособия и включение расходов на отопление в его сумму произойдут только после того, как рижане предоставят счета с фактически начисленными суммами.

Или яхта, или пособие

Среди наиболее распространённых причин отказа в назначении жилищного пособия:

накопления, превышающие установленный порог для получения статуса малоимущего домохозяйства. Напомним, в Риге в 2026 году этот порог составляет 425 евро для первого или единственного лица в домохозяйстве и 298 евро для каждого из остальных его членов;

наличие имущества, которое не соответствует установленным критериям;

неполные сведения о доходах, в том числе отсутствие выписок по банковским счетам;

отсутствие у трудоспособного человека работы и регистрации в качестве безработного в Государственном агентстве занятости.

Право на пособие будут лишены и владельцы «лишнего» имущества. В частности, без помощи Рижской думы останутся рижане, в собственности которых имеется:

две и более квартиры и/или дома;

более одного легкового автомобиля массой до 3,5 тонны (при этом в семьях с детьми или человеком с инвалидностью и особыми потребностями может бытьдва авто);

земельный участок площадью более 5 гектаров;

более одного садового домика.

Ограничения распространяются также на владельцев дорогостоящих яхт, нескольких автомобилей, используемых в предпринимательской деятельности, и других видов имущества.