В понедельник, 12 октября, в Риге начался отопительный сезон. Цены, как известно, выросли. При этом Рижская дума уже предупредила: этой зимой помощь в оплате коммунальных услуг смогут получить не все.
Как сообщили в Рижском самоуправлении, жилищное пособие назначается не автоматически.
Словам не поверят — потребуют счета
Жилищное пособие — это материальная поддержка, предназначенная для покрытия расходов на жильё. Оно может включать компенсацию затрат на аренду, обслуживание дома, отопление, природный газ, электричество, водоснабжение, канализацию, вывоз мусора, а также интернет и домашний телефон.
Однако рассчитывать на помощь могут далеко не все, а только домохозяйства, соответствующие установленным законом критериям.
При оценке права на пособие Социальная служба проверит доходы, недвижимость, автомобили и другое имущество каждого члена домохозяйства, а также накопления на банковских счетах.
Понадобятся выписки за три месяца
Чтобы оценить материальное положение семьи, каждому члену домохозяйства придётся предоставить в Рижскую социальную службу (Rīgas Sociālais dienests) полный пакет финансовых документов за последние три календарных месяца.
В список входят не только справки о пенсиях и зарплатах, но и подробные выписки с банковских счетов или счетов в почтовой расчётной системе (Pasts norēķinu sistēma).
К заявлению также необходимо приложить квитанции и счета за коммунальные услуги.
Проверки будут регулярными
Контроль за получателями жилищного пособия будет проводиться регулярно.
Если домохозяйство состоит исключительно из пенсионеров или людей с инвалидностью, их финансовое положение будут проверять раз в полгода.
Если же в семье есть хотя бы один трудоспособный человек, проверку доходов и счетов придётся проходить каждые три месяца.
Нюанс с задержкой: дождитесь настоящих счетов
Отдельно в самоуправлении обращают внимание на особенности расчёта той части пособия, которая предназначена для оплаты отопления.
Пособие рассчитывается на основе фактических расходов за предыдущий или текущий месяц. Однако во многих домах отопление в октябре только включают, поэтому в первых платёжках за этот месяц строки с расходами на отопление может ещё не быть. Заранее включать в расчёт пособия предполагаемые или прогнозируемые расходы на отопление Рижское самоуправление не будет.
Поэтому перерасчёт пособия и включение расходов на отопление в его сумму произойдут только после того, как рижане предоставят счета с фактически начисленными суммами.
Или яхта, или пособие
Среди наиболее распространённых причин отказа в назначении жилищного пособия:
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накопления, превышающие установленный порог для получения статуса малоимущего домохозяйства. Напомним, в Риге в 2026 году этот порог составляет 425 евро для первого или единственного лица в домохозяйстве и 298 евро для каждого из остальных его членов;
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наличие имущества, которое не соответствует установленным критериям;
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неполные сведения о доходах, в том числе отсутствие выписок по банковским счетам;
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отсутствие у трудоспособного человека работы и регистрации в качестве безработного в Государственном агентстве занятости.
Право на пособие будут лишены и владельцы «лишнего» имущества. В частности, без помощи Рижской думы останутся рижане, в собственности которых имеется:
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две и более квартиры и/или дома;
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более одного легкового автомобиля массой до 3,5 тонны (при этом в семьях с детьми или человеком с инвалидностью и особыми потребностями может бытьдва авто);
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земельный участок площадью более 5 гектаров;
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более одного садового домика.
Ограничения распространяются также на владельцев дорогостоящих яхт, нескольких автомобилей, используемых в предпринимательской деятельности, и других видов имущества.
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