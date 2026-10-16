Учиться придётся не только в школе и университете, но и на протяжении всей жизни. Именно такую образовательную культуру намерена сформировать Латвия. С соответствующим заявлением министр образования и науки Илзе Индриксоне выступила на встрече министров образования Евросоюза в Дублине.

Знаменитый ленинский призыв «Учиться, учиться и ещё раз учиться!» неожиданно обрёл новое звучание в образовательной политике современной Латвии. Правда, теперь речь идёт не только о молодёжи: постоянно совершенствовать свои знания и навыки предлагается людям всех возрастов.

Как сообщает агентство LETA, министр образования и науки Илзе Индриксоне заявила, что цель Латвии — сформировать новую культуру непрерывного образования, при которой государство, работодатели, учебные заведения и сами жители будут совместно отвечать за развитие профессиональных и других навыков на протяжении всей жизни.

Учиться придётся всем

В конце недели в Дублине собрались министры образования стран ЕС, чтобы обсудить, как подготовить европейцев к стремительно меняющемуся миру.

Искусственный интеллект, новые технологии, демографические изменения и геополитическая нестабильность заставляют пересматривать привычные представления об образовании.

Получить диплом и на этом закончить учёбу уже недостаточно. По мнению участников встречи, людям необходимо постоянно осваивать новые знания, повышать квалификацию и приспосабливаться к требованиям рынка труда. Индриксоне подчеркнула, что ответственность за этот процесс должны разделить государство, работодатели, образовательные учреждения и сами граждане.

А библиотеки не помогут?

Отдельное внимание министры уделили проблеме базовых навыков у детей и молодёжи, в том числе трудностям с обучением.

По мнению Индриксоне, традиционных методов уже недостаточно. Необходимы инновационные решения, основанные на научных исследованиях, которые смогут пробудить у детей интерес к знаниям и практической деятельности.

При этом министр высказала довольно неожиданную мысль:

«Если в наши дни у детей возникают трудности с чтением книг, расширение библиотек не поможет».

Таким образом, по мнению министра, проблему следует решать не только увеличением доступности книг, но и изменением самих подходов к обучению.

Учиться всю жизнь. Но за чей счёт?

На встрече подчёркивалось, что развитие навыков необходимо не только для экономического роста и конкурентоспособности, но и для безопасности и устойчивости европейского общества.

Однако за амбициозной идеей непрерывного образования остаётся вполне практический вопрос: кто и каким образом будет оплачивать обучение взрослых, особенно тех, кто уже работает, воспитывает детей или приближается к пенсионному возрасту?

В распространённом Министерством образования сообщении конкретные финансовые механизмы реализации этой цели не приводятся.