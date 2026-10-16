Как сообщалось, организаторы азартных игр оспорили в суде норму, запрещающую проводить азартные игры на территории Даугавпилсского самоуправления, если главный вход в игорный зал находится менее чем в 150 метрах от ближайшего входа в определенные здания.

Упомянутое ограничение распространяется на здания, в которых расположены муниципальные учреждения или общества капитала, в которых самоуправлению принадлежит более 50% долей капитала, на церкви, молитвенные дома, культовые сооружения и здания, в которых находятся образовательные учреждения, почтовые отделения, кредитные учреждения, места оказания социальных услуг и помощи, служебные гостиницы или спортивные учебные заведения, а также на многоквартирные жилые дома.

Заявление подали четыре коммерческих общества - лицензированные организаторы азартных игр. Они считают, что оспариваемая норма лишает их права организовывать азартные игры в Даугавпилсе и тем самым ограничивает их коммерческую деятельность, нарушая право заявителей на собственность и не соответствуя первым трем предложениям 105-й статьи Конституции. Первые три предложения упомянутой статьи гласят: "Каждый имеет право на собственность. Собственность не может быть использована вопреки интересам общества. Право собственности может быть ограничено только в соответствии с законом".

Обязательные правила о местах и территориях в Даугавпилсе, где не разрешено проводить азартные игры, Даугавпилсская дума утвердила 31 октября 2024 года.