В ночь на субботу, 17 октября, во многих районах Латвии ожидается туман, а в Латгале температура воздуха местами опустится ниже нуля. Об этом предупреждают синоптики.

Туман сформируется ночью и местами в центральных и восточных районах страны сохранится до первой половины дня. Будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха составит от −2 градусов в отдельных районах Латгале до +8 градусов на побережье.

Днём в субботу ожидается преимущественно облачная погода. Местами возможна морось, а вечером на северо-западе Курземе пройдёт небольшой дождь. Воздух прогреется до +7…+13 градусов.

В Риге ночью и в первой половине дня также вероятен туман. При слабом южном ветре утром температура составит около +6 градусов, а днём повысится до +10 градусов.

Из-за тумана видимость на дорогах местами может ухудшиться, поэтому водителям рекомендуется соблюдать осторожность.