Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

От минус двух до плюс тринадцати: погода в субботу преподнесёт латвийцам сюрприз 0 445

Наша Латвия
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Туман

В ночь на субботу, 17 октября, во многих районах Латвии ожидается туман, а в Латгале температура воздуха местами опустится ниже нуля. Об этом предупреждают синоптики.

Туман сформируется ночью и местами в центральных и восточных районах страны сохранится до первой половины дня. Будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха составит от −2 градусов в отдельных районах Латгале до +8 градусов на побережье.

Днём в субботу ожидается преимущественно облачная погода. Местами возможна морось, а вечером на северо-западе Курземе пройдёт небольшой дождь. Воздух прогреется до +7…+13 градусов.

В Риге ночью и в первой половине дня также вероятен туман. При слабом южном ветре утром температура составит около +6 градусов, а днём повысится до +10 градусов.

Из-за тумана видимость на дорогах местами может ухудшиться, поэтому водителям рекомендуется соблюдать осторожность.

×
#Рига #погода #Латвия #дождь #температура #туман
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
1
1
1
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вилис Криштопанс Эксклюзив!
Изображение к статье: собаки Эксклюзив!
Изображение к статье: семья на прогулке
Изображение к статье: отопление Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: суд идет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Увеличение пенсии
Политика
Изображение к статье: Внук президента США Дональда Трампа, 13-летний Джозеф Кушнер, сын Иванки Трамп и Джареда Кушнера, недавно отметил бар-мицву — еврейское религиозное совершеннолетие.
В мире
1
Изображение к статье: Руководство Европейского союза на саммите в Брюсселе открыто выразило поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Политика
1
Изображение к статье: Эвика Силиня
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Владимир Зеленский
В мире
6
Изображение к статье: суд идет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Увеличение пенсии
Политика
Изображение к статье: Внук президента США Дональда Трампа, 13-летний Джозеф Кушнер, сын Иванки Трамп и Джареда Кушнера, недавно отметил бар-мицву — еврейское религиозное совершеннолетие.
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео