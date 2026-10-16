В латвийских школах педагоги нередко вынуждены самостоятельно разбираться с насилием между учениками, не получая необходимой поддержки со стороны администрации и специалистов. При этом Центр защиты детей ежегодно получает сотни сообщений о проблемах в образовательных учреждениях, включая случаи тяжёлого физического и сексуального насилия.

Об этом в интервью Латвийскому радио рассказал директор Департамента содействия благополучию детей Центра защиты детей (BAC) Ако Карлис Цекулис.

До 800 сообщений в год — и их становится всё больше

По словам представителя BAC, ежегодно центр получает около 700–800 сообщений, связанных с образовательными учреждениями.

Количество обращений стремительно растёт. Чаще всего речь идёт о насилии между сверстниками.

Однако Цекулис не считает, что увеличение числа жалоб обязательно свидетельствует о росте самого насилия. По его мнению, это прежде всего результат того, что общество стало лучше понимать проблему и чаще сообщать о подобных случаях.

Одновременно увеличивается количество обращений, связанных с вредоносным сексуальным поведением детей.

Где заканчивается обычная ссора и начинается насилие

Эксперт обратил внимание на то, что родители нередко не понимают разницы между конфликтом и насилием.

По его словам, конфликты между детьми — естественная и даже полезная часть взросления. В процессе споров дети учатся выстраивать отношения, отстаивать свою позицию и находить компромиссы.

Однако далеко не все ситуации можно считать обычными детскими разногласиями.

Центр защиты детей регулярно получает сообщения о тяжёлых формах насилия, сексуальной эксплуатации и случаях, когда ребёнок подвергается физическому насилию со стороны группы сверстников.

Такие ситуации требуют своевременного вмешательства взрослых и профессиональной помощи.

В школах существуют инструкции, о которых учителя даже не знают

По мнению Цекулиса, эффективнее всего ребёнку могут помочь специалисты, которые находятся рядом с ним и хорошо знают ситуацию.

Поэтому в каждом образовательном учреждении должна действовать слаженная команда, а порядок реагирования на насилие должен быть понятен всем сотрудникам.

Однако на практике это происходит далеко не всегда.

Представители школ нередко утверждают, что необходимые процедуры у них разработаны. Но при разговоре с педагогами выясняется, что те даже не знают об их существовании.

Возникают вопросы и к тому, насколько эффективно в школах выстроено взаимодействие между учителями и родителями.

«Учителя считают, что должны справляться сами»

Особенно сложная ситуация складывается в образовательных учреждениях, где не хватает психологов и других специалистов поддержки.

В таких случаях к решению проблем должны подключаться администрация и необходимые специалисты.

Но, как отмечает представитель BAC, школы нередко оставляют учителей один на один со сложными ситуациями.

«Они либо не сотрудничают, либо сами этого не хотят. Считают, что должны справляться самостоятельно, или им просто не к кому обратиться. Нет доверия к администрации, нет специалистов поддержки либо их слишком мало», — пояснил Цекулис.

В результате педагоги пытаются разрешить проблему собственными силами, а к другим специалистам обращаются слишком поздно.

О проблемах знали, но никто не вмешался

Цекулис рассказал, что специалисты BAC неоднократно сталкивались с ситуациями, когда после серьёзного происшествия представители школы утверждали, будто никаких тревожных сигналов ранее не поступало.

Однако впоследствии выяснялось, что учитель регулярно писал родителям о проблемах через электронный школьный журнал E-klase.

Таким образом, признаки неблагополучия существовали задолго до того, как ситуация обострилась, но своевременной совместной реакции не последовало.

«Во многих случаях проблему удалось бы решить, если бы специалисты и родители собрались вместе и выяснили, какая помощь необходима», — подчеркнул представитель Центра защиты детей.

По оценке BAC, одна из главных проблем латвийских школ заключается не только в самих случаях насилия, но и в недостаточно эффективном взаимодействии между педагогами, администрацией, специалистами и родителями. Пока учителям приходится действовать в одиночку, существует риск, что проблемы будут замечены слишком поздно — когда обычный школьный конфликт уже перерастёт в серьёзное насилие.