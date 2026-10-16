По ним, например, псы смогут находиться без поводка только на специальных площадках для выгула. Примером, за которым далеко ходить не надо, депутат назвал печальный случай в пригородной Царникаве, где пара псов перекусала целую детсадовскую группу.

Депутат Любовь Швецова («Суверенная власть/Младолатыши») выразила недоумение по поводу того, что рабочая группа по установлению нового порядка собиралась всего два раза.

Между тем сообщества собаководов недовольны отношением мэрии к четвероногим питомцам. Сами же депутаты — к примеру, представители «Прогрессивных» — приводят своих любимчиков прямо в думу, причём те разгуливают по кулуарам без поводков!

— Люди, у которых нет собак, будут писать заявления в полицию самоуправления, — констатировала Л. Швецова. Тем более что собакам в Риге разгуляться особо негде. В настоящий момент на всю столицу имеется всего восемь прогулочных площадок, ещё две — в процессе создания. По действующему законодательству это не является функцией самоуправления, но активные жители могут собрать подписи и получить финансирование на проекты.

Перед законом все равны — и мастифы, и чихуахуа

— Были случаи, когда владельцы отпускали псов бродить, — высказался Э. Икстенс.

Со своей стороны, депутат-боксёр Майрис Бриедис, только что официально присоединившийся к фракции «Латвия на первом месте», поинтересовался, может ли гулять без поводка маленькая собачка.

Докладчик хладнокровно объяснил, что никакой разницы в зависимости от размеров собаки не предполагается. Точно так же не предусматривается особого отношения к выгулу собак, скажем, в лесу или на лугу. Любой неравнодушный рижанин может сделаться догхантером-лайт, заснять свободолюбивого пёселя со своим господином или госпожой и скинуть фото полиции самоуправления, чтобы владельцу начислили штраф за выгул без поводка.

А вот Гиртс Лапиньш (Национальное объединение) заявил, что «здесь не Свердловский рынок», и потому дебаты не нужны. Его однопартийка Элина Трейя, председатель Комитета по жилью и среде, заявила, что уже с 2022 года в Риге запрещено спускать собак с поводка, причём даже в период с 20 до 7 часов.

— Права человека первичнее прав животных, — напомнила Э. Трейя, сообщив при этом, что за год от укусов собак пострадали 80 детей.

Что же касается выгула животных во дворах, то эти публичные территории не являются эксклюзивной территорией собаковладельцев. Говоря же об оборудовании специальных площадок, депутат отметила, что каждая из них стоит около 200 000 евро, а её строительство занимает два года.

Права на управление овчаркой

Депутат-собаковод Владислав Барташевич призвал строить в Риге площадки для собачек — как положено, с ограждениями, воротами и освещением.

Эдгарс Икстенс, резюмируя, вспомнил трагическую историю о том, как собака без присмотра отняла жизнь у его любимца.

«Животные не виноваты в том, что их неправильно используют хозяева», — оговорился депутат.

По его мнению, для того чтобы держать такое серьёзное животное, необходима та же ответственность, что и при получении водительских прав.

Ветеран латвийской политики Сергей Долгополов напомнил, что «собачий налог» в своё время был создан в том числе для обеспечения цивилизованного выгула животных.

— Жизнь создаёт много спорных ситуаций: собака может сорваться с поводка. Каковы процедуры оспаривания, апелляции? Придётся разбираться полиции самоуправления, Административной комиссии.

Результат же — никакого решения: большинство представителей правящих партий попросту не приняло участия в голосовании! Вопрос отложен…