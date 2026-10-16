В центре Риги почти на три недели ограничат движение: изменения затронут район Домской площади и Рижского замка

С понедельника, 19 октября, в Старой Риге вводятся существенные ограничения движения транспорта в районе площади Пилс (Pils laukums). Из-за реконструкции улицы Торня (Torņa iela) и инженерных коммуникаций перекрёсток возле Банка Латвии будет частично закрыт до 6 ноября. Водителям придётся пользоваться объездом по улице Ноликтавас (Noliktavas iela).

Об этом сообщило государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), отвечающее за реализацию проекта реконструкции.

Где и когда ограничат движение

Ограничения будут действовать с 19 октября по 6 ноября на перекрёстке площади Пилс возле здания Банка Латвии.

Работы организуют поэтапно: сначала перекроют одну половину перекрёстка, затем другую. Это необходимо для безопасного завершения строительства инженерных коммуникаций.

Движение автомобилей на данном участке направят по параллельной улице Ноликтавас.

VNĪ призывает водителей внимательно следить за временными дорожными знаками, учитывать возможные затруднения движения и заранее выбирать альтернативные маршруты.

Когда завершится реконструкция улицы Торня

На сегодняшний день на перекрёстке улицы Ноликтавас уже завершена укладка брусчатки. Следующим этапом станет приведение в порядок уличного освещения.

В октябре также запланированы работы по подключению ливневой канализации на перекрёстке возле Банка Латвии.

Полностью завершить реконструкцию и благоустройство улицы Торня планируется весной или летом 2027 года, когда погодные условия позволят закончить оставшиеся работы.

После этого обновлённую улицу передадут в эксплуатацию.

Что происходит с реконструкцией музея «Арсенал»

Параллельно продолжается масштабная реставрация здания художественного музея «Арсенал» на улице Торня.

По информации VNĪ, внутренние строительные работы идут в соответствии с графиком.

Сейчас специалисты занимаются перепланировкой помещений, реставрацией лестниц и исторической кирпичной кладки, строительством теплового узла, шахты лифта и конструкций для генератора, а также кровельными работами.

Одновременно прокладываются системы водоснабжения, бытовой канализации, электроснабжения и слаботочные сети.

Особое внимание уделяется инженерным системам, необходимым для хранения и экспонирования произведений искусства.

В здании устанавливаются вентиляция, отопление, климат-контроль и автоматизированная система распыления водяного тумана. Эти решения должны обеспечить микроклимат, соответствующий специфическим требованиям музея.

Кроме того, в вестибюле первого этажа уже построен новый подиум для удобства посетителей.

Когда «Арсенал» вновь откроется для посетителей

Передать отреставрированное здание музею планируется во второй половине 2027 года.

При этом открыть двери для посетителей «Арсенал» рассчитывает весной 2028 года.

Полностью завершить реставрационные работы предполагается до конца 2027 года.

Подрядчиком выступает объединение P un S būvniecība. Стоимость строительных работ составляет 13,629 миллиона евро без НДС.

Общее финансирование проекта достигает 19,564 миллиона евро с НДС, из которых 15,082 миллиона евро предоставлены Европейским фондом регионального развития.

Реконструкция осуществляется при поддержке Министерства культуры Латвии в рамках финансирования политики сплочения Европейского союза.

Часть масштабного обновления исторического центра

«Арсенал» представляет собой памятник архитектуры классицизма. Его реставрация входит в более широкую программу сохранения уникальных объектов культурного наследия государственного значения в историческом центре Риги.

Программа охватывает пять направлений: Большую гильдию, музей «Арсенал», улицу Валню и прилегающую территорию, Даугавскую гать, а также создание экспозиций Латвийского национального исторического музея в Рижском замке.

Первый этап реконструкции «Арсенала» завершился ещё в 2021 году. Тогда были восстановлены фасад здания и окна, а также выполнена гидроизоляция фундамента.

Таким образом, ограничения движения в районе площади Пилс продлятся до 6 ноября, однако реконструкция улицы Торня продолжится и в следующем году. А музей «Арсенал», ради обновления которого ведётся часть масштабных работ в историческом центре, планирует принять первых посетителей после реставрации весной 2028 года.