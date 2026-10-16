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В пятницу обещают довольно теплый для середины осени день 0 379

Наша Латвия
Дата публикации: 16.10.2026
LETA
Изображение к статье: семья на прогулке

В пятницу, 16 октября, в Латвии ожидается переменная облачность с солнечными прояснениями, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-западный ветер, на побережье его порывы достигнут 14 метров в секунду.

Во второй половине дня температура воздуха повысится до +11…+16 градусов.

В Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, воздух прогреется до +14 градусов.

Погоду определяет антициклон. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1022 гектопаскалей в Вентспилсе до 1028 гектопаскалей в Латгалии.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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