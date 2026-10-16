Создание нового железнодорожного сообщения между Рижским аэропортом и центром города обойдётся в 264,18 млн евро, сообщили в государственном АО «Latvijas dzelzceļš» (LDz).

Отметим, что расстояние между Рижским Центральным вокзалом и аэропортом «Рига» составляет примерно 8–9 км. То есть одни километр путей будет стоить около 30 млн евро.

Если пересчитывать затраты на число рижан, то на каждого придется примерно 440 евро. В принципе на эти деньги можно было бы купить каждому рижанину проездных билетов на общественный транспорт на полтора года вперед. Но латвийских железнодорожников уже не остановить

LDz уже заключило соглашение о реализации проекта. Одно успокаивает – проект на четверть миллиарда евро финансируется из фондов Европейского союза.

Первые поезда должны помчаться к стоянке самолетов до 31 декабря 2029 года.

Проект предусматривает строительство нового ответвления «российской» колеи шириной 1520 миллиметров от ж.-д. станции в Рижском аэропорту до нынешней станции «Иманта», а также модернизацию существующих железнодорожных линий на участках Иманта — Рижский Центральный вокзал и Рижский Центральный вокзал — Огре.

Кроме того, будут проведены работы по созданию пассажирской инфраструктуры в районе строящейся станции в Рижском аэропорту и обеспечению движения поездов.

На новом маршруте планируется использовать челночный поезд, который будет курсировать в обоих направлениях между Рижским аэропортом и центром города. В дальнейшем планируется соединить эту линию с основной трассой Rail Baltica.

Запланировано строительство железнодорожной насыпи от района улицы Маза Грамздас до путепровода на шоссе Карлиса Улманиса, сооружение путепровода и инфраструктуры до улицы Золитудес, а также строительство связанных с ними объектов.

Общий объём финансирования проекта составляет 264 176 808 евро. Из этой суммы 224 550 286 евро приходится на средства Фонда сплочения, а 39 626 522 евро — на софинансирование из государственного бюджета.