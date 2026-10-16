Огромная поддержка

«Двери моего офиса в Латгалии будут открыты и для жителей региона, для предпринимателей, для инвесторов, то есть для всех, кого волнует настоящее и будущее Латгалии — родного для меня региона!» — говорит Вилис Криштопанс.

— Жители Латгалии голосуют за меня с 1993 года! Для меня это не просто один из регионов Латвии, для меня это родная земля, все мои корни — из Латгалии. Кстати, на выборах в 15-й Сейм «Латвия на первом месте» получила огромную поддержку жителей Латгалии, за что хочу сказать особое спасибо. В Даугавпилсе, к примеру, мы получили порядка 40 процентов голосов избирателей! Это большой успех и большая ответственность!

Вообще эти выборы, я считаю, для «Латвии на первом месте» были очень успешными — мы показали второй результат в стране и удвоили по сравнению с прошлыми выборами своё представительство в Сейме!

Открытие бюро евродепутата — это возможность выслушать жителей региона и, конечно, попытаться им помочь, поддержать их. Ваши читатели, наверное, знают, что сейчас в Европарламенте идёт настоящая битва за то, каким будет новый бюджет ЕС. Денег критически не хватает, представители крупных стран «играют на понижение», то есть хотят сократить расходы бюджета.

Нужна финансовая поддержка региона

— Но для меня как представителя Латвии и конкретно Латгалии важно, чтобы при распределении бюджетных средств ЕС не был забыт восточный фланг. Дополнительные дотации Латгалии — это не попытка добиться какого-то бонуса, это насущная необходимость, ведь в регион залетают дроны, жители приграничья всё время находятся в напряжении.

Понятно, что в этих условиях крайне сложно привлечь в регион инвестиции. Поэтому такая финансовая поддержка Латгалии была бы совершенно справедливой. Она бы помогла развивать регион и сохранить там жителей! Хотел бы напомнить, что ещё в 90-е годы с моим участием были приняты важные законы, которые должны были способствовать экономическому развитию Латгалии, — в частности, закон о специальных экономических зонах.

Угроза европейской цивилизации

— Только что в Брюсселе прошло заседание руководства политической группы «Патриоты Европы». Что обсуждалось?

— Это было совещание лидеров партий стран Евросоюза, входящих в «Патриоты Европы». Лидер французского «Национального объединения», евродепутат Жордан Барделла рассказал на совещании о своей недавней поездке в испанскую Сеуту, которая пострадала от нашествия нелегальных мигрантов. Как известно, большую часть этих мигрантов из Африки удалось выдавить обратно, но по-прежнему действует лагерь нелегальных мигрантов. Ситуация всё ещё очень напряжённая.

Ваши читатели, наверное, помнят, что «Патриоты Европы» с первых дней полномочий нынешнего Европарламента требовали ужесточения миграционного законодательства ЕС и немедленного выдворения тех граждан третьих стран, которые не имеют никаких правовых оснований находиться на территории Евросоюза. Миграция уже не просто подрывает стабильность и безопасность ЕС, а угрожает самой европейской цивилизации!

Прекрасные шансы победить

— Напомню, что именно «Патриотам Европы» удалось добиться запуска правового механизма выдворения нелегальных мигрантов.

На этом же совещании лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс проинформировал коллег из политической группы «Патриоты Европы» о результатах только что состоявшихся выборов в Сейм.

В ближайшее время выборы пройдут и в ряде очень важных стран Евросоюза: в Италии, Польше, Испании и Франции. Согласно всем последним опросам, во Франции лидирует по популярности наша соратница Марин Ле Пен. Думаю, у неё прекрасные шансы победить на предстоящих в следующем году президентских выборах!

Парламентские выборы в Испании, надеюсь, тоже завершатся поражением нынешней левой коалиции, которая уже довела страну до ручки. Медленно, но верно политическая парадигма в Европе меняется, и правые силы, которые выступают за традиционные ценности, постепенно завоёвывают доверие избирателей.

Публикацию финансирует политическая группа Европейского парламента Patriots for Europe. Европейский парламент за содержание данной публикации ответственности не несет.