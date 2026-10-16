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Всё руководство «Единства» уходит в отставку 1 755

Наша Латвия
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эвика Силиня

После провальных результатов выборов в 15-й Сейм правление партии «Единство» (Vienotība) в полном составе подало в отставку. Новое руководство политической силы планируется избрать на партийном съезде 28 ноября.

Об этом в социальных сетях сообщила председатель правления объединения «Новое Единство» (Jaunā Vienotība), член правления партии «Единство» Эвика Силиня.

По её словам, результаты парламентских выборов стали для партии своеобразной «жёлтой карточкой» — серьёзным предупреждением со стороны избирателей, которое требует переосмысления прежних решений и подходов к общению с обществом.

Силиня признала необходимость перемен, подчеркнув, что партии следует внимательнее прислушиваться к людям, чаще вступать с ними в прямой диалог и говорить на более понятном языке.

До намеченного на 28 ноября съезда особое внимание планируется уделить мнениям молодёжи и новых членов партии. Их предложения должны помочь определить направления дальнейших преобразований.

До настоящего времени в правление «Единства» входили 14 политиков. Среди них — председатель правления Эдмунд Юревиц, его заместители Раймонд Чударс и Занда Калниня-Лукашевица, а также Арвилс Ашераденс, Эвика Силиня, Рихард Козловскис, Вилнис Кирсис, Инесе Либиня-Эгнере и другие представители партии.

Тем временем политическая неопределённость сохраняется и вокруг формирования будущего правительства. Силиня отметила, что в понедельник, 19 октября, ожидается обещанное заявление победившего на выборах «Объединённого списка» о дальнейших действиях и возможных переговорах с нынешними партнёрами по коалиции.

Напомним, на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал «Объединённый список», получивший 41 депутатский мандат. Партия «Латвия на первом месте» завоевала 17 мест, «Суверенная власть/Объединение младолатышей» — 15, Национальное объединение и «Прогрессивные» — по 10.

«Новое Единство», ещё недавно занимавшее ведущие позиции в латвийской политике, получило лишь семь депутатских мандатов.

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#выборы #Латвия #молодежь #коалиция #отставка #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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