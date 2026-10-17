В Латвии задолженность по алиментам достигла 424 миллионов евро, а число неплательщиков составляет 42 тысячи человек. Пока государство выплачивает деньги на содержание детей вместо родителей-должников, взыскание долгов нередко затягивается на годы. Сейм предлагает увеличить государственные выплаты, но для этого потребуются дополнительные 20 миллионов евро.

В Латвии десятки тысяч детей растут в семьях, где один из родителей не участвует в их содержании. В таких случаях деньги выплачивает Гарантийный фонд средств на содержание, однако государственная помощь по-прежнему меньше установленного законом минимального размера алиментов, сообщает Латвийское телевидение.

Сейчас на ребенка младше семи лет из фонда выплачивают 155 евро в месяц, на детей старшего возраста — 180 евро. Это соответственно на 40 и 54 евро меньше сумм, которые обязаны обеспечивать родители.

Алименты назначены, но денег приходится ждать годами

Одна из матерей рассказала Латвийскому телевидению, что через суд добилась назначения алиментов в размере 400 евро в месяц. Отец ребенка живет в Великобритании, а взыскание задолженности продолжается уже более полутора лет.

Все это время семья получает выплаты из государственного фонда, а долг отца продолжает расти.

«Если задолженность по алиментам растет до действительно значительной суммы, то даже если ее удастся взыскать через несколько лет, это все равно будут средства на будущее ребенка, на образование детей», — объяснила женщина.

С похожей ситуацией столкнулся отец, который самостоятельно воспитывает ребенка с двухлетнего возраста. Несмотря на решение суда, мать алименты не платит. Сейчас мужчина получает из фонда 180 евро в месяц.

«Я стараюсь также не отказывать ребенку во всем, чтобы он не чувствовал себя отделенным от остальных», — рассказал отец. Совмещать работу с заботой о ребенке ему помогает бабушка.

Кто не платит алименты в Латвии

По данным Гарантийного фонда средств на содержание, в стране насчитывается 42 тысячи должников. Общая задолженность составляет 424 миллиона евро, из которых 312 миллионов — основной долг, а еще 112 миллионов — законные проценты.

Большинство неплательщиков — мужчины (88%). При этом 94% должников находятся в трудоспособном возрасте, а самая многочисленная возрастная группа — от 40 до 49 лет (36%).

Найти некоторых должников непросто: у 11% нет задекларированного адреса, у 12% он находится за границей, а о 3% отсутствуют даже основные идентификационные сведения.

У многих неплательщиков есть и другие долги. В отношении зарегистрированных должников возбуждено почти 330 тысяч дел о взыскании задолженности, примерно каждое пятое связано с алиментами.

Неплательщикам запрещают водить автомобиль и играть в азартные игры

В Латвии к должникам применяют различные ограничения. Сейчас примерно 2300 человек запрещено пользоваться водительскими правами. В среднем ежемесячно на 3500 должников распространяется запрет на азартные игры. Возможны также ограничения на владение оружием и занятие определенных должностей.

При этом руководитель юридического отдела Гарантийного фонда Линда Спаране отмечает положительную тенденцию: соглашения о погашении задолженности заключили уже 5600 должников — на тысячу больше, чем годом ранее.

Однако взыскать деньги удается далеко не всегда. По словам председателя Совета присяжных судебных исполнителей Андриса Споре, у должников часто нет официальных доходов или имущества, зарегистрированного на их имя.

«Нередко лизинговые автомобили оформлены на другое лицо, а денежные средства находятся в кредитных учреждениях за пределами Латвии», — пояснил Споре.

Дополнительные сложности возникают при взыскании средств со счетов в иностранных финансовых организациях, в том числе Revolut и Paysera.

В фонде напоминают, что задолженность по алиментам не имеет срока давности — обязательство погасить долг сохраняется.

Алименты хотят увеличить, но нужны 20 миллионов евро

Сейм поддержал в первом чтении поправки, предусматривающие выплату алиментов из государственного фонда в полном установленном законом минимальном размере.

Необходимость изменений связана с ростом минимальной зарплаты: обязательный размер алиментов увеличивался, а государственные выплаты отставали.

Для реализации поправок в 2027 году потребуется дополнительно 20 миллионов евро. Окончательное решение предстоит принимать уже следующему составу парламента.

Пока же десятки тысяч детей получают от государства меньше установленного минимума, а задолженность их родителей продолжает накапливаться.