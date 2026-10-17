Подавляющее большинство рижан живёт в приватизированных квартирах и полагает, что те, кому досталось муниципальное жильё, осчастливлены. В последние месяцы руководство города постаралось сделать так, чтобы жильцам квартир самоуправления никто не завидовал — ввели оплату «возмещения», составлявшую и летом свыше полутора сотен евро плюс к коммуналке.

Ушаковская социальная архитектура

Между Пурвциемсом и Плявниками высятся эти пять 12-этажных корпусов: по паре сочленены буквами L, и ещё один между ними, в виде литеры I. Народу живёт — более тысячи человек, что превышает численность ряда латвийских городов. Публика разная — бабушка на каталке, женщина коляску с ребёнком катит, мужик на немецкой машине с чётками над рулём, под громкую музыку.

Жилой комплекс самоуправления на улице Улброкас, 13, относящийся к микрорайону Дрейлини, был возведён одной из крупнейших в ЛР строительных компаний с нуля в 2010–2011 годах. В зданиях из монолитного железобетона — 792 квартиры: по 288 одно- и двухкомнатных, 120 трёхкомнатных и 96 четырёхкомнатных. Рядом многоэтажная парковка на 681 машиноместо.

Многодетная мама страдает тяжкой болезнью

На словах латвийское государство декларирует поддержку демографии, но тем людям, которые поверили и стали рожать, приходится сталкиваться с практически неразрешимыми проблемами.

Моя собеседница Татьяна живёт на Улброкас, 13. Она дала жизнь пятерым детям, четверо несовершеннолетних до сих пор живут с ней.

В этот квартал они перебрались из Иманты, где тоже жили в муниципальной квартире, но там Татьяна и заболела легионеллёзом. Это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, поражает органы дыхания и распространяется в том числе через водопровод.

— У нас в Иманте никогда не было горячей воды, только тёплая, около 30 градусов. Уж сколько я писала писем! В итоге в 38 лет у меня постоянно высокая температура, не могу нормально работать. Несколько раз лечилась в больнице на Юглас.

Мэрия предоставила, по мнению чиновников, улучшенную квартиру. В феврале этого года Татьяна внимательно изучила жильё. Выяснилось, что кухонную мойку невозможно использовать, так как в ней дыра — протекает. Плита в ужасном состоянии, а на стенах чёрная плесень, которую необходимо выводить химией. В срочном порядке следует заменить сгоревшую от короткого замыкания розетку. В ванной комнате, совмещённой с туалетом, не действовал кран стояка, была протечка и во втором туалете. Татьяна попросила устранить дефекты и только после этого соглашалась переехать.

«В состоянии, опасном для жизни»

Так Татьяна охарактеризовала условия, в которых её семья всё-таки въехала. В договоре № RN-2026-133-lī/4.6-1 было указано, что «жильё и сантехника в хорошем состоянии». Однако в дополнение к вышеописанным недостаткам (кухонную раковину Татьяна уже заменила за свой счёт) были обнаружены треснувший бачок унитаза и протекающая душевая кабина.

«Розетки и электроинсталляция коридора находились в опасном для жизни состоянии», — констатировала ответственная квартиросъёмщица.

Пришлось снова вкладывать личные сбережения. Плесень и бренные останки тараканов пришлось ликвидировать спецсредствами, а потом красить стены — и так в трёх комнатах, в коридоре и на кухне.

Плесень в муниципальной квартире. (Фото предоставлены жительницей квартиры).

В своём обращении к муниципальному Rīgas nami и Департаменту жилья и среды Рижской думы Татьяна попросила отремонтировать необходимую для минимальных жизненных стандартов сантехнику, а также компенсировать (возможно, в виде перерасчёта арендной платы) те средства, которые она истратила на ремонт.

«Санитарное состояние квартиры удовлетворительное»

И вот по указанному адресу явилась комиссия Rīgas nami в лице Илзе Шики и Саниты Яковлевой, домоуправительниц, относящихся к Отделу жилого фонда Отделения управления Департамента сдачи в аренду и управления недвижимым имуществом. 28 сентября сего года был составлен акт обследования № RN-2026-2218-npa.4.9-2. Приведу фрагмент чиновничьего творчества, уж простите.

«Во время обследования констатировано, что санитарное состояние квартиры удовлетворительное, — записали сотрудницы. — Нанимательница в жилых помещениях провела косметический ремонт и работы по обустройству помещений. В кухне под раковиной поменяно соединение канализационной системы. Во время обследования визуально констатировано, что прежнее повреждение в указанном соединении устранено. В туалетном помещении констатировано повреждённое соединение между унитазом и местом подключения канализации. В силу этого повреждения унитаз не используется, чтобы не допускать возможной утечки воды и затопления помещений.

Одновременно констатировано, что перекрывающие подачу воды вентили работают затруднительно — они закрываются очень тяжело, и без соответствующего вспомогательного средства перекрыть подачу воды невозможно. Тем самым необходимо оценить техническое состояние запорного вентиля и необходимость проведения его ремонта или замены».

В затапливаемой же ванной комнате специалисткам оказалось «во время визуального осмотра невозможно однозначно определить точную причину утечки».

Но вот 6 октября появляется документ № RN-2026-2387-nd/2.4-1, в коем адресаты — квартиросъёмщица и ваш автор — получают оценку от руководительницы Департамента сдачи в аренду и управления недвижимым имуществом Rīgas nami Агры Лангуши.

В сухом остатке: «Общество организует устранение констатированных дефектов: ремонт подключения унитаза, техническое обследование запорного вентиля и, в случае необходимости, его ремонт или замену, а также проверку душевой кабины и её подключения и проведение необходимых для устранения протечки ремонтных работ». Срок выполнения обещают — три месяца.

Однако «затраты на ранее произведённые нанимательницей работы, в том числе на замену розетки и кухонной раковины, а также ликвидацию плесени, не возмещаются». Rīgas nami «не поддерживает также просьбу применить снижение арендной платы или провести перерасчёт…»

Вот так и живём!